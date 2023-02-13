Ferrari, SF-23'ü ilk kez salı günü test etmeyi planlıyor

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La Gazzetta dello Sport'ta yer alan bir habere göre Ferrari, salı sabahı yapılacak lansmandan hemen sonra SF-23'ü Fiorano'da piste çıkarmayı planlıyor.

Kurallara göre takımlar, FIA tarafından onaylanmamış bir pist ya da yolda, mevcut F1 araçlarıyla 15 km'lik bir test yapabiliyorlar. Ferrari de salı günü bu seçeneği kullanmak ve 100 km'lik reklam çekimine dokunmadan bir "ilk test" yapmak istiyor.

Takım geçen yıl da benzer bir yol tercih etmiş ve Charles Leclerc, Fiorano'nun yaklaşık 2.5 km'lik daha kısa bir versiyonunda toplam 7 tur atmıştı.

Asıl test ise 15 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Takım, Fiorano'da 100 km'lik bir test yapacak ve hem Carlos Sainz hem de Leclerc, yeni aracı test edecekler.

Elbette bu tarz testler performans anlamında büyük işaretler vermiyor çünkü takımlar Pirelli'nin demo lastikleriyle sadece 100 km mesafe tamamlayabiliyorlar.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, a Fiorano per il Demo Event del 18 febbraio scorso Photo by: Davide Cavazza