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Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi

Ferrari, 100 km'lik çekim günü kapsamında bugün yeniden Fiorano'daydı. Ferrari mekanikerleri, reklam çekimine ek olarak yeni SF-23'ün davranışları değerlendirmeye çalışıyorlar.

Franco Nugnes
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Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi
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Ferrari, Charles Leclerc ile Fiorano'da piste çıktı; dün 15 kilometrelik bir demo sürüşü yapan Ferrari, bugün 100 km'lik çekim günü için yeniden Fiorano'ya geldi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Photo by: Davide Cavazza

Fiorano'da hava güneşliydi ve Leclerc kuru zemin lastikleriyle pistin yolunu tuttu. Bugün 100 km'lik bir teste sahip oldukları için Ferrari, aracı daha fazla zorlama ve davranışlarını değerlendirme fırsatı yakalayacak.

Direksiyona geçen ilk isim Leclerc'ti ve sabah saatlerinde Pirelli'nin gösteri lastikleriyle piste çıktı. Bu lastikler, performans için ideal değil; dolayısıyla performans anlamında sonuç çıkarmayı zorlaştırıyor. 

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Photo by: Davide Cavazza

Şahlanan At'ın mühendisleri dün herhangi bir montaj sorunu olmadığını teyit ettiler. Bugün de simülatör verileriyle, pist üstü verilerinin korelasyonu anlamında önemli veriler elde edebilirler.

Leclerc, kendi bölümünü tamamladıktan sonra direksiyonu Carlos Sainz'a teslim edecek. İspanyol pilot dün üç tur atmıştı.

Öte yandan Ferrari'nin bugün piste çıkardığı versiyon, dün 15 km tamamlanan versiyonla aynıydı.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Photo by: Davide Cavazza

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