Teknik analiz: Ferrari SF-23 ne kadar muhafazakar?

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Son senelerde durağanlaşan ve özellikle bu seneki Red Bull lansmanı ile nirvanaya ulaşan sıkıcı lansmanlara Ferrari adeta dur dedi. Ferrari bırakın güzel bir lansman yapmayı, lansman organizasyonunu sıkıcılıktan kurtardı ve adeta bir şova çevirdi. Bence geleceğe yönelik de ilham verici bir organizasyon yaptılar.

Yüzlerce taraftardan oluşan bir tribün ve taraftarlarla iç içe pilotlar, tezahürat, samimi röportajlar ve sohbetler, araç tanıtımı ve son olarak pilotların piste çıkıp yeni araçla seyircilere, daha doğrusu tüm dünyaya yeni aracı pist üstünde sergilemesi. Ferrari taraftarı olsun ya da olmasın, eminim ki her Formula 1 taraftarı bu etkinliği beğenmiştir ve kendi takımının da benzer etkinlikler yapmasını isteyecektir. Kendi adıma bunun bir rutin hale gelmesini çok isterim.

Ferrari'nin etkinliği muazzamdı ancak araca dair ilk görüntü yayınlandıktan sonra bende oluşan hissiyat, Süreyya Hanım espirileri kadar ileri seviyede olmasa da ona benzer seviyedeydi. Yayınlanan görüntülerde aracın alt kısmı genel olarak koyulaştırılarak saklanırken, burnun kısaldığı, geçen seneki sidepod yapısının korunduğu ancak üst kısmında daha da ileriye gidildiği, son olarak ön kanatta geçen sene Mercedes'te yasaklanan "aerodinamik" ön kanat planyaları boşluk ayırıcılarının kullanıldığı görülüyordu.

Lansmandan sonra Twitter hesabımda da bunlara dikkat çekerken, Ferrari'den devrim niteliğinde bir değişiklik beklemenin de anlamsız olacağını söylemiştim. Öyle ya, Ferrari'nin 2022 F1 aracı sezona en hızlı başlayan ancak sezonun ikinci yarısında gelişim, dayanıklılık ve lastik ömrü açısından geride kalan bir araçtı. Yani aracın temeli sağlamdı ve o araçta, diğer takımların da dikkatini çekip onlara ilham olan, kopyalanan bazı tasarım çözümleri de vardı. Bu açıdan Ferrari'nin o paketi optimize ederek eksiklikleri gidermeye çalışması mantıklı bir adım olacaktı ki şu an için görünen şey Ferrari'nin bunu yapmaya çalıştığı.

Ferrari'nin geçen sene başında tanıttığı aracı çok büyük değişiklikler yapmadan sezon boyunca kullandığını dikkate alırsak, dünkü lansmanda tanıtılan araç büyük ölçüde takımın sezona başlayacağı araç gibi görülüyor. En büyük olasılık, takımın taban kısmında güncelleme yapması ve pistlerin yere basma gücü gereksinimine uygun ön ya da arka kanat getirmesi olur.

Peki Ferrari SF-23, 2022 Ferrari aracıyla ne kadar benzer, ne kadar ayrışıyor?

Bildiğiniz üzere son senelerde araç ağırlıkları artarken takımlar ağırlık tasarrufu yapabilmek için araç üstündeki boyalı bölgeyi azaltmaya başladılar. Ferrari'de geçen sene arka kanat ve ön kanat tamamen siyah kullanılırken bu sene de aynısı yapıldı. Bu sene onlara ek olarak burun kısmının yan bölümleri, sidepod ve motor kapağının bir bölümü de eklenmiş.

En dikkat çekici değişikliğin aracın burnunda ve ön kanadında olduğunu söylemiştim. 2022'deki burun tasarımı ana planyanın ucuna kadar uzanırken, bu seneki araçta burun kısaltılmış ve ikinci planyaya bağlanmış.

Ferrari SF-23. detail front wing Fotoğraf: Ferrari Ferrari F1-75 detail Fotoğraf: Ferrari

Ferrari bu değişiklikle geçen seneki Red Bull tasarımına benzer bir burun yapısına geçiş yaptı. Bu değişiklikle burnun ucu, ön kanadın ana planyasından ayrıldı. Bu sayede ana planya ile ikinci planya arasında, aracın altına giden hava akımına yardımcı olacak bir boşluk açılmış oldu.

2022 ön kanadında yere basma gücü daha çok ortaya yakın bölümde üretilirken, 2023 ön kanadı bu haliyle kullanılırsa yere basma gücü daha geniş alanda üretilecek gibi duruyor.

Lansmandan sonra en çok konuşulan şey, ön kanat planyaları arasında bulunan ayırıcı mekanizmanın tasarımı ve yasallığı oldu. Geçen sene Mercedes, çok benzer çözümü Amerika GP hafta sonunda ön kanadına eklemişti ancak FIA, aerodinamik amaçlı eklendiği gerekçesiyle o parçaları yasaklamıştı. Bunun üzerine doğal olarak Ferrari'nin tasarımının yasallığı sorgulandı.

Ferrari SF-23, detail front wing highlighted Fotoğraf: Ferrari Mercedes W13 front wing detail Fotoğraf: Giorgio Piola

Aralık ayı başında yayınlanan 2023 için revize edilmiş teknik düzenlemelerin bir parçası olarak FIA, bu tür parçaların 'öncelikle' mekanik, yapısal veya ölçüm nedenleriyle olması gerekliliğini ortaya koyan kilit cümleyi kaldırdı.

Bu da boşluk ayırıcılarının ardışık ön kanat profilleri arasında 'yapısal bir bağlantı' sağladığı ve sıkı ölçüm gerekliliklerine uyduğu sürece, ne kadar aerodinamik destek sağladıkları önemli olmaksızın artık tamamen yasal oldukları anlamına geliyor. Yani testleri geçtiği sürece bundan sonra bu tür ayıraçlar artık daha sık karşımıza çıkacak gibi duruyor.

Tüm bu ayıraçlar ve ön kanat planyalarının geometrik şekline baktığımızda, aslında gerçek amacın ön kanada gelen hava akımının bir bölümünü ön tekerleklerin dışına yönlendirmek olduğunu söyleyebiliriz. FIA, yeni kurallarda kirli havayı bu şekilde dışarı doğru yönlendirmeyi engellemeyi planlıyordu ancak takımlar bunun için her fırsatı değerlendirmekten geride kalmıyor.

Ferrari SF-23. detail front wing Fotoğraf: Ferrari

Ön kanattan biraz geriye doğru gittiğimizde süspansiyonlar bizi karşılıyor. Takımın şasi bölümü başkanı Enrico Cardile, aerodinamik değişikliklerin yanında 2023'teki taban kurallarında kaybettiklerini telafi etmek, geçen sene zayıf oldukları alanları iyileştirmek ve geçen seneye kıyasla daha fazla ayar aralığına sahip olarak lastikleri daha iyi kullanabilmek için süspansiyonlarda büyük değişiklikler yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda geçen sene yüksek konumlandırılan rot kolu, bu seneki araçta daha aşağıda konumlandırıldı. Bu şekilde üst süspansiyon kolları ile alt kollar arasında hava akımının daha iyi bir şekilde geçebilmesi için bir alan açılmış oldu.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Ferrari 2022 ön süspansiyon Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Aracın orta bölümüne geldiğimizde geçen seneki araçta sahip olunan kendine has yaklaşımın bu seneki araçta da devam ettiğini görüyoruz. Takımların çoğu artık sidepodun tabana doğru indiği rampa şeklinde tasarımı tercih ederken, Ferrari geçen sene olduğu gibi bu sene de o takımlardan ayrışıyor. Ferrari ile birlikte müşteri takımı Haas'ta da benzer bir tasarım bulunuyor.

Sidepodun ön kısmında geçen seneki geniş ancak yüksekliği az olan hava girişi tasarımı ve altı kesik bölüm korunuyor. Sidepodun yan kısmı genel olarak geçen senenin aynısıyken sidepodun omzunda da geçen seneki küvet tarzı kanallı tasarım korunuyor ancak bu bölümde bazı farklılıklar var. Izgaralar genel olarak daha genişken kanal kısmının ön tarafına denk gelen bölümdeki ızgaraların arkadan ayrıştığı ve ayrı bir soğutma çıkışı olduğu, o kanalların yanında da sidepodun ön bölümünden başlayan bir S-kanalın çıkışının olduğu görülüyor.

Ferrari SF-23 s duct Fotoğraf: Giorgio Piola Ferrari SF-23 sidepod detail

Ferrari'nin genel olarak kullandığı üçgen takla barı tasarımı SF-23'te de yer alırken takla barının iki yanında viking boynuzları yine kendisine yer bulmuş.

Bu bölümdeki en dikkat çekici fark, kokpitin arkasından dikey bir şekilde yükselip L formunda iki kenara açılan ve sonrasında halonun yanındaki dikey kanatçıklara bağlanan kanatlar olmuş. Bu parça şekli itibariyle bu bölümde hava akımını aşağı doğru yönlenirecek ve girdap oluşturacak gibi duruyor.

Ferrari SF-23. detail cockpit Fotoğraf: Ferrari

Üçgen takla barı tasarımının arkasında, motor kapağının üst bölümünde de bir değişiklik olduğu ve o kısmın inceldiği görülüyor.

Aşağıdaki sağ tarafta yer alan geçen seneki aracın resmine bakarsanız, motor kapağında 75 logosunun bittiği yere kadar motor kapağının düz bir şekilde geldiği, daha sonra alçalmaya başladığı görülüyor. Sol tarafta ise bu seneki aracı görüyorsunuz. Bu seneki motor kapağında alçakma çok daha önceden başlıyor ve arka tarafta küçük bir köpek balığı yüzgeci şeklinde çıkıntı bulunuyor.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Ferrari Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Son olarak aracın dışında gördüğüm bir diğer değişikliğin ön kanat kenar plakasının dış yüzeyindeki kanatçıkta olduğunu söyleyebilirim. Üst resimde gördüğünüz üzere geçen sene bu bölümde daha düz bir yüzey kanatçığı varken, bu seneki araçta daha çok S formunda bir yüzey kanatçığı bulunuyor.

Ferrari SF-23 ön kanat detay Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF-23'ün dışında gördüğüm değişiklikler bu şekilde oldu. Takım yapmış olduğu bu değişikliklerle, geçen senenin ikinci yarısında yaşadığı sıkıntıları aşarak yeniden güçlü olmayı ve şampiyonluk mücadelesi vermeyi umuyor.

Takımın umduğunu başarması, bu değişikliklerin işe yaramasının yanında dayanıklılığa ve strateji kararlarına, aynı zamanda ana rakipleri Red Bull ve Mercedes'in de neler yaptığına bağlı olacak.

Eskiden kış dönemi oldukça uzun sürer, sonrasında sezonun ilk yarışını beklerdik. Ancak bu sene kış testlerinin sadece üç gün Bahreyn'de yapılacak olması, hemen ardından sezonun ilk yarışının Bahreyn'de gerçekleştirilecek olması nedeniyle lansman ve test dönemi heyecanı daha kısa sürecek.

Bu açıdan Ferrari'nin ne kadar iyi olacağına dair ilk gerçekçi performansı sadece 18 gün sonra görmüş olacağız.