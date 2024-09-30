Ferrari, sezonun son güncellemesini Austin'de getirecek

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde araca eklenecek küçük güncelleme paketinin, sezonun son güncellemesi olacağını açıkladı.

Vasseur, yaptığı açıklamada "Hepimiz biliyoruz ki gelecek yılın aracının geliştirilmesine zaten başladık ve bir sonraki yarışta küçük güncellemeler getirmeye çalışıyoruz."



"Bu muhtemelen herkes için sezonun son güncellemesi olacak; bu bizim için de geçerli ama diğer takımlar için de geçerli olacak."



"Şu an gridde rekabet çok sıkı, her küçük detay fark yaratabilir," dedi.