Ferrari, sezonun ikinci yarısında Mercedes'i "saf performans anlamında" geçmek istiyor

İtalyan ekip şu anda şampiyonayı dördüncü sırada götürüyor ve mevcut eğilimler sürdüğü takdirde üçüncülükten öteye gitmeleri pek de kolay olmayacak.

Ayrıca Red Bull'un da diğer takımlara karşı önemli bir performans avantajı var.

Zandvoort hafta sonu öncesinde Motorsport.com'a konuşan Vasseur, şöyle dedi: "Bu yıl şimdiye kadar pek çok iniş ve çıkış yaşadığımız aşikar. Fakat bu, yaptığımız her şeyin yanlış olduğu anlamına gelmiyor."

"İşimizin en zor kısmı neyin doğru gittiğini ya da neden istediğimiz sonuçları alamadığımızı tespit etmek. Bugün eksik kaldığımız o son 0.2 saniyelik kısmı bulmak için büyük çaba gösteriyoruz."

"Sayılara bakacak olursak, bu yıl şampiyonluk için mücadele etmemiz düşük bir ihtimal. Fakat pozitif kalmalı, pistteki çalışmalarımızı geliştirmeli ve paketten en iyi şekilde faydalanmalıyız."

"İkinci yarı için belirli bir hedef belirlemek istemiyorum fakat ileri gitmemiz gerektiği çok açık."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Erik Junius

Red Bull'a kıyasla eksik kaldıkları alan sorulduğunda Vasseur, "Şahsen Red Bull'un rakiplerine kıyasla çok daha iyi olduğu bir alan olduğuna inanmıyorum. Yani ortada belirli bir sır yok."

"Her açıdan iyi performans gösteriyorlar ve bun sürücüler, şasi, motor ve strateji gibi pek çok şey dahil. Fark yaratmalarını sağlayan şeyin tek bir alan değil, tüm paket olduğuna inanıyorum."

"Eğer ortada 0.2 saniyelik bir fark varsa, bunun tek bir noktadan ziyade 10 alanda 0.020 saniyelik avantajlardan geldiğini düşünüyorum."

Vasseur, sezonun kalan kısmında mücadelenin sıkı olacağını düşünüyor.

"Şu anda Red Bull'un ardındaki gruptayız. Bazen sıralama turlarında onlarla savaştık ama şimdiye kadar aynı şeyi pazar günü yapmak mümkün olmadı. Biz, Mercedes, Aston Martin, McLaren hatta bazen Alpine bile ön tarafta mücadele ediyor ve bu da mücadeleyi heyecan verici kılıyor çünkü piste çıktığınızda ikinci mi yoksa onuncu mu olacağınızı asla bilemiyorsunuz."

"Birinci ve ikinci olmak istediğimiz açık fakat bu gerçekten zor bir mücadele. Mevcut durumda çok fazla tahminde bulunmak yanlış olur, hepimiz o kadar yakınız ki Zandvoort'ta mı yoksa Monza'da mı iyi durumda olacağımızı tahmin etmek çok zor."

"Bu sadece pist düzeniyle alakalı bir durum da değil. Aynı zaman hafta sonu yönetimi, hazırlık, ayarlar ve sürücülerle ilgili. Tüm bunlar böylesine yakın bir gridde büyük fark yaratıyor."

"Hedefimiz elbette yapabileceğimizin en iyisini yapmak. Şu anda Mercedes ile aramızda büyük fark var. İlk bölümde kaçan çok fırsat vardı. Fırsatlardan en iyi şekilde faydalanmak için daha iyi bir iş çıkarmamız gerekiyor."

"Mercedes'i yakalayabilmek için elverişli bir senaryoya ihtiyacımız var ve fırsat gelirse bunları değerlendirmeye hazır olmalıyız. Fakat bugün en önemli şey hem sıralama hem de yarış temposunda Mercedes'in önünde olmak."

"Sezonu sonunda ikinci olur muyuz bilmiyorum ama sarf performans olarak Mercedes'in önünde olmak istiyoruz."