Ferrari: "Sezonun en iyi yarışını geçirdik"
Ferrari başkanı John Elkann, Avusturya Grand Prix'sinin takım için sezonun en iyi yarışı olduğunu söyledi.
Ferrari pilotları, Max Verstappen'in ardında 2. ve 3. sıradan başladıkları yarışı 2. ve 4. olarak bitirdiler. Spielberg'de gerçekleşen yarış, Maranello takımı için sezonun en iyi sonucu oldu.
Ferrari başkanı Elkann, sonuçtan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Bugünkü yarış, sezonun en iyisiydi ve hepimiz çok mutluyuz. Ferrari'nin Red Bull'a karşı eğlenceli ama zorlu bir pistte mücadele ettiğini görmek harikaydı."
"Bizim için en olumlu olan şey ise nihayet pilotlarımıza yeteneklerini gösterme şansı tanıyan araçta ilerleme görmüş olmamızdı."
"Pilotlarımız ikinci ve üçüncü sıradan başlayacakları için yarış öncesinde gayet olumlu bir ruh hali içerisindeydi. Sonrası zaten önde olduğumuz ve podyumda bitirdiğimiz bir yarışla sonuçlandı."
"Örneğin Carlos [Sainz], [Sergio] Perez'i geride tutarak muazzam bir iş çıkardı; tüm bunlar gerçekten cesaret verici. Önemli olan Ferrari'nin ilerlediğini görmek ve ileriye bakmak, çünkü her seferinde bir adım daha iyisini yapabiliriz."
Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
"Herkesin morali aynı şekilde ilerlemeli ve herkes daha iyisini yapmak için istekli olmalı: Ferrari'nin sahip olduğu ve sahip olmaya devam ettiği ruh her zaman bu olmuştur. Bu nedenle yarıştan yarışa ilerleyişimizi görmek bizim için çok güzel."
Pilotların kontratlarını yenilemek adına görüşmelerin başlayıp başlamadığı sorulduğunda Elkann, şu yanıtı verdi: "[Fred] Vasseur'ün de dediği gibi, şu anda odaklanmamız gereken başka önceliklerimiz var."
"Ferrari için olumlu olan bu anın tadını çıkaralım çünkü podyumdayız. Bu, Ferrari'de çalışan herkes için olumlu çünkü ilerlediğimizi gösteriyoruz. Pilotlarımız gerçekten harika bir yarış çıkardılar."
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