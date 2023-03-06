Ferrari, sezona en hızlı pit stopu yaparak başladı
Sezonun ilk yarışında en hızlı pit stopu Ferrari yaptı.
Bahreyn'de yarışın en hızlı pit stopu, 13. turda Charles Leclerc'in lastiklerini 2,22 saniyede değiştiren Ferrari mekanikerlerinden geldi.
Takımlar yarış boyunca toplamda 51 pit stop yaptılar.
Bahreyn'deki pit stoplar:
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. Ferrari
|C. Leclerc
|2.22
|13
|25
|2. Red Bull
|M. Verstappen
|2.25
|14
|18
|3. Ferrari
|C. Sainz
|2.31
|31
|15
|4. Ferrari
|C. Sainz
|2.36
|13
|5.Mercedes
|L. Hamilton
|2.40
|12
|12
|6. Red Bull
|S. Perez
|2.43
|17
|10
|7. Aston Martin
|L. Stroll
|2.48
|30
|8
|8. Red Bull
|M. Verstappen
|2.50
|36
|9. Mercedes
|L. Hamilton
|2.53
|30
|10. Mercedes
|G. Russell
|2.55
|31
|6
|11. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.62
|26
|4
|12. Aston Martin
|F. Alonso
|2.64
|34
|2
|13. Williams
|A. Albon
|2.64
|40
|1
|14. Red Bull
|S. Perez
|2.74
|34
|15. Alpine
|E. Ocon
|2.76
|12
|16. Williams
|A. Albon
|2.78
|26
|17. Alpine
|P. Gasly
|2.80
|40
|18. Alfa Romeo
|V. Bottas
|2.81
|11
|19. Alpine
|P. Gasly
|2.88
|25
|20. Ferrari
|C. Leclerc
|2.96
|33
|21. AlphaTauri
|N. de Vries
|2.96
|27
|22. AlphaTauri
|N. de Vries
|2.98
|11
|23. Haas
|K. Magnussen
|3.07
|40
|24. Williams
|A. Albon
|3.10
|11
|25. Haas
|K. Magnussen
|3.15
|15
|26. Aston Martin
|L. Stroll
|3.18
|15
|27. Haas
|K. Magnussen
|3.20
|29
|28. Alfa Romeo
|V. Bottas
|3.21
|29
|29. Williams
|L. Sargeant
|3.21
|40
|30. Haas
|N. Hülkenberg
|3.36
|40
|31. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|3.46
|10
|32. Alfa Romeo
|G. Zhou
|3.50
|32
|33. Aston Martin
|F. Alonso
|3.50
|14
|34. Williams
|L. Sargeant
|3.57
|30
|35. Haas
|N. Hülkenberg
|3.61
|11
|36. Williams
|L. Sargeant
|3.65
|12
|37. Alpine
|P. Gasly
|3.79
|09
|38. Alfa Romeo
|G. Zhou
|3.84
|12
|39. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|4.22
|40
|40. Mercedes
|G. Russell
|5.04
|13
|41. Alfa Romeo
|G. Zhou
|8.38
|54
|42. McLaren
|L. Norris
|8.78
|47
|43. McLaren
|L. Norris
|9.25
|54
|44. McLaren
|L. Norris
|10.60
|10
|45. Alpine
|E. Ocon
|10.95
|00
|46. McLaren
|L. Norris
|11.10
|37
|47. McLaren
|L. Norris
|11.46
|27
|48. McLaren
|L. Norris
|11.77
|17
|49. Haas
|N. Hülkenberg
|15.39
|26
|50. Alpine
|E. Ocon
|19.59
|15
|51. Alpine
|E. Ocon
|22.04
|32
Ferrari, ilk yarışta topladığı 40 puan ile pit stop şampiyonasında ilk sırada yer alıyor.
Red Bull 28 puanla ikinci, Mercedes ise 18 puanla üçüncü sırada.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. Ferrari
|40
|2. Red Bull
|28
|3. Mercedes
|18
|4. Aston Martin
|10
|5. AlphaTauri
|4
|6. Williams
|1
|7. Alpine
|0
|8. Alfa Romeo
|0
|9. Haas
|0
|10.McLaren
|0
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında Ferrari 2.22 saniye ile zirvede yer alıyor.
En hızlı 10 pit stop:
|Takım
|Pilot
|Grand Prix
|Zaman
|1. Ferrari
|C. Leclerc
|Bahreyn
|2.22
|2. Red Bull
|M. Verstappen
|Bahreyn
|2.25
|3. Ferrari
|C. Sainz
|Bahreyn
|2.31
|4. Ferrari
|C. Sainz
|Bahreyn
|2.36
|5. Mercedes
|L. Hamilton
|Bahreyn
|2.40
|6. Red Bull
|S. Perez
|Bahreyn
|2.43
|7. Aston Martin
|L. Stroll
|Bahreyn
|2.48
|8. Red Bull
|M. Verstappen
|Bahreyn
|2.50
|9. Mercedes
|L.Hamilton
|Bahreyn
|2.53
|10. Mercedes
|G. Russell
|Bahreyn
|2.55
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