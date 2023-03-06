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Ferrari, sezona en hızlı pit stopu yaparak başladı

Sezonun ilk yarışında en hızlı pit stopu Ferrari yaptı.

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Ferrari, sezona en hızlı pit stopu yaparak başladı
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Bahreyn'de yarışın en hızlı pit stopu, 13. turda Charles Leclerc'in lastiklerini 2,22 saniyede değiştiren Ferrari mekanikerlerinden geldi.

Takımlar yarış boyunca toplamda 51 pit stop yaptılar.

Bahreyn'deki pit stoplar:

Takım Pilot Zaman Tur Puan
1. Ferrari C. Leclerc 2.22 13 25
2. Red Bull M. Verstappen 2.25 14 18
3. Ferrari C. Sainz 2.31 31 15
4. Ferrari C. Sainz 2.36 13  
5.Mercedes L. Hamilton 2.40 12 12
6. Red Bull S. Perez 2.43 17 10
7. Aston Martin L. Stroll 2.48 30 8
8. Red Bull M. Verstappen 2.50 36  
9. Mercedes L. Hamilton 2.53 30  
10. Mercedes G. Russell 2.55 31 6
11. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.62 26 4
12. Aston Martin F. Alonso 2.64 34 2
13. Williams A. Albon 2.64 40 1
14. Red Bull S. Perez 2.74 34  
15. Alpine E. Ocon 2.76 12  
16. Williams A. Albon 2.78 26  
17. Alpine P. Gasly 2.80 40  
18. Alfa Romeo V. Bottas 2.81 11  
19. Alpine P. Gasly 2.88 25  
20. Ferrari C. Leclerc 2.96 33  
21. AlphaTauri N. de Vries 2.96 27  
22. AlphaTauri N. de Vries 2.98 11  
23. Haas K. Magnussen 3.07 40  
24. Williams A. Albon 3.10 11  
25. Haas K. Magnussen 3.15 15  
26. Aston Martin L. Stroll 3.18 15  
27. Haas K. Magnussen 3.20 29  
28. Alfa Romeo V. Bottas 3.21 29  
29. Williams L. Sargeant 3.21 40  
30. Haas N. Hülkenberg 3.36 40  
31. AlphaTauri Y. Tsunoda 3.46 10  
32. Alfa Romeo G. Zhou 3.50 32  
33. Aston Martin F. Alonso 3.50 14  
34. Williams L. Sargeant 3.57 30  
35. Haas N. Hülkenberg 3.61 11  
36. Williams L. Sargeant 3.65 12  
37. Alpine P. Gasly 3.79 09  
38. Alfa Romeo G. Zhou 3.84 12  
39. AlphaTauri Y. Tsunoda 4.22 40  
40. Mercedes G. Russell 5.04 13  
41. Alfa Romeo G. Zhou 8.38 54  
42. McLaren L. Norris 8.78 47  
43. McLaren L. Norris 9.25 54  
44. McLaren L. Norris 10.60 10  
45. Alpine E. Ocon 10.95 00  
46. McLaren L. Norris 11.10 37  
47. McLaren L. Norris 11.46 27  
48. McLaren L. Norris 11.77 17  
49. Haas N. Hülkenberg 15.39 26  
50. Alpine E. Ocon 19.59 15  
51. Alpine E. Ocon 22.04 32  

 

Ferrari, ilk yarışta topladığı 40 puan ile pit stop şampiyonasında ilk sırada yer alıyor.

Red Bull 28 puanla ikinci, Mercedes ise 18 puanla üçüncü sırada.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1. Ferrari 40
2. Red Bull 28
3. Mercedes 18
4. Aston Martin 10
5. AlphaTauri 4
6. Williams 1
7. Alpine 0
8. Alfa Romeo 0
9. Haas 0
10.McLaren 0

 

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında Ferrari 2.22 saniye ile zirvede yer alıyor.

En hızlı 10 pit stop:

Takım Pilot Grand Prix Zaman
1. Ferrari C. Leclerc Bahreyn 2.22
2. Red Bull M. Verstappen Bahreyn 2.25
3. Ferrari C. Sainz Bahreyn 2.31
4. Ferrari C. Sainz Bahreyn 2.36
5. Mercedes L. Hamilton Bahreyn 2.40
6. Red Bull S. Perez Bahreyn 2.43
7. Aston Martin L. Stroll Bahreyn 2.48
8. Red Bull M. Verstappen Bahreyn 2.50
9. Mercedes L.Hamilton Bahreyn 2.53
10. Mercedes G. Russell Bahreyn 2.55
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