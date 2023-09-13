Ferrari, sezon sonuna kadar güncellemeler getirmeye devam edecek
Ferrari, 2023 sezonunun sonuna kadar küçük çaplı da olsa güncellemeler getirmeye devam edecek.
Ferrari, 2023 sezonuna istediği gibi başlayamamasının ardından hem fabrikada hem de pistte yoğun çalışmalar yapmaya başlamıştı.
İtalyan ekip, sorunun aracın "temelinde" olduğunu düşünüyor ve bundan ötürü 2024'te tamamen yeni bir konspete geçiş yapacaklar.
Bazıları bu konseptin Red Bull'un izlediği yönde olacağını söylerken, Ferrari ağzını kapalı tutmaya devam ediyor.
Öte yandan bu yılki bazı yarışlar da gelecek yıl için bir tür "test" olarak kullanılıyor. Bu kapsamda İtalyan ekip, kalan yarışlara küçük güncellemeler getirmeyi sürdürecek.
Ferrari'nin baş yarış mühendisi Jock Clear, takımın güncellemeler hazırlamaya devam ettiğini ve bunların çoğunun gelecek sezona yönelik olduğunu söyledi.
Clear, "Periyodik olarak güncellemeler getireceğiz fakat bunlar büyük ölçekli başka bir şey olmayacak. Küçük güncellemeler olacak."
"Neler olacağını göreceğiz. Gelecek yıla iyi şekilde başladığımızdan emin olmak istiyoruz ve bunun için de mevcut sezonu başarıyla tamamlamamız gerekiyor.
"Gelecek sezona aktarılacak olan bu kararları bu yılki araçta test etmek, iyi çalıştıklarına dair güven kazanma anlamında mantıklı olacak." dedi.
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