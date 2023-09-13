Prime'a abone ol
Önceki / Mercedes: "Hamilton'ın sözleşme süreci pazarlama detayları nedeniyle uzadı"
Formula 1 / Singapur GP Haberler

Ferrari, sezon sonuna kadar güncellemeler getirmeye devam edecek

Ferrari, 2023 sezonunun sonuna kadar küçük çaplı da olsa güncellemeler getirmeye devam edecek.

Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Ferrari, 2023 sezonuna istediği gibi başlayamamasının ardından hem fabrikada hem de pistte yoğun çalışmalar yapmaya başlamıştı.

İtalyan ekip, sorunun aracın "temelinde" olduğunu düşünüyor ve bundan ötürü 2024'te tamamen yeni bir konspete geçiş yapacaklar.

Bazıları bu konseptin Red Bull'un izlediği yönde olacağını söylerken, Ferrari ağzını kapalı tutmaya devam ediyor.

Öte yandan bu yılki bazı yarışlar da gelecek yıl için bir tür "test" olarak kullanılıyor. Bu kapsamda İtalyan ekip, kalan yarışlara küçük güncellemeler getirmeyi sürdürecek.

Ferrari'nin baş yarış mühendisi Jock Clear, takımın güncellemeler hazırlamaya devam ettiğini ve bunların çoğunun gelecek sezona yönelik olduğunu söyledi.

Clear, "Periyodik olarak güncellemeler getireceğiz fakat bunlar büyük ölçekli başka bir şey olmayacak. Küçük güncellemeler olacak."

"Neler olacağını göreceğiz. Gelecek yıla iyi şekilde başladığımızdan emin olmak istiyoruz ve bunun için de mevcut sezonu başarıyla tamamlamamız gerekiyor.

"Gelecek sezona aktarılacak olan bu kararları bu yılki araçta test etmek, iyi çalıştıklarına dair güven kazanma anlamında mantıklı olacak." dedi.

paylaşım
yorumlar

Mercedes: "Hamilton'ın sözleşme süreci pazarlama detayları nedeniyle uzadı"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Red Bull, Singapur'da şampiyonluğunu ilan edebilir

Red Bull, Singapur'da şampiyonluğunu ilan edebilir

Formula 1
Singapur GP

Red Bull, Singapur'da şampiyonluğunu ilan edebilir Red Bull, Singapur'da şampiyonluğunu ilan edebilir

Lawson: "F1'de yarışmaktan büyük keyif alıyorum"

Lawson: "F1'de yarışmaktan büyük keyif alıyorum"

Formula 1
Singapur GP

Lawson: "F1'de yarışmaktan büyük keyif alıyorum" Lawson: "F1'de yarışmaktan büyük keyif alıyorum"

Tsunoda'nın AlphaTauri koltuğu tehlike altında mı?

Tsunoda'nın AlphaTauri koltuğu tehlike altında mı?

Formula 1
Singapur GP

Tsunoda'nın AlphaTauri koltuğu tehlike altında mı? Tsunoda'nın AlphaTauri koltuğu tehlike altında mı?

Son Haberler

Alonso, Vettel'in yorumları hakkında: "F1'e geri dönmek büyük bir zorluk"

Alonso, Vettel'in yorumları hakkında: "F1'e geri dönmek büyük bir zorluk"

F1 Formula 1
Singapur GP

Alonso, Vettel'in yorumları hakkında: "F1'e geri dönmek büyük bir zorluk" Alonso, Vettel'in yorumları hakkında: "F1'e geri dönmek büyük bir zorluk"

Red Bull, Singapur'da şampiyonluğunu ilan edebilir

Red Bull, Singapur'da şampiyonluğunu ilan edebilir

F1 Formula 1
Singapur GP

Red Bull, Singapur'da şampiyonluğunu ilan edebilir Red Bull, Singapur'da şampiyonluğunu ilan edebilir

Perez: "Marko'nun özrünü kabul ettim"

Perez: "Marko'nun özrünü kabul ettim"

F1 Formula 1
Singapur GP

Perez: "Marko'nun özrünü kabul ettim" Perez: "Marko'nun özrünü kabul ettim"

F1 pilotları Singapur'da dördüncü bir DRS bölgesi istiyor

F1 pilotları Singapur'da dördüncü bir DRS bölgesi istiyor

F1 Formula 1
Singapur GP

F1 pilotları Singapur'da dördüncü bir DRS bölgesi istiyor F1 pilotları Singapur'da dördüncü bir DRS bölgesi istiyor

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol