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Ferrari, sezon içi testlerine karşı

Ferrari Formula 1 takımı, gelecekte sezon içi testlerin dönüşünü desteklemiyor.

Editör Ezel Tan
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Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, sezon ilerledikçe özel testlerin geri dönmesine karşı olduğunu belirtti.

Ferrari patronu, testlerin rakip takımlarla aradaki farkı kapatmayı kolaylaştırdığını kabul ediyor fakat bu yasağı iptal etmenin maliyetleri düşürme fikriyle çeliştiğine de inanıyor.

Racingnews365'in aktardığına göre Vasseur, "Mevcut bütçe kısıtlamaları göz önüne alındığında -maliyeti inanılmaz derecede yüksek olduğu için- testlere yeniden başlamak çok zor."

"Sezon içi testler yapmaya tekrar başlarsak, iki kat daha fazla motor üretmemiz gerekecek, çünkü bir test gününde tüm yarış hafta sonu tamamladığımız mesafeyi geride bırakıyoruz."

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

"Yıl boyunca 20 test günü yaparsak -bu testler için- neredeyse tüm sezon ihtiyaç duyduğumuz kadar yedek parçaya sahip olmamız gerekir."

"2023'te test eksikliği nedeniyle -performans anlamında- geri dönmek bizim için gerçekten zordu fakat sorunlar sadece bununla ilgili değildi, aynı zamanda simülatör, rüzgar tüneli ve gerçek pist arasındaki veri korelasyonunun doğru olmamasıyla ilgiliydi."

"Bütçe kısıtlamaları göz önüne alındığında, sezon ilerledikçe sezon içi testlere geri dönmek imkansız."

"Bir ya da iki test seansı yapmayı tartışabiliriz fakat Pirelli testinde günlerce zaman geçirdiğimizi unutmamalısınız."

"Sezon takvimine bakarsanız, sadece yarışlar değil, aynı zamanda üç ya da dört Pirelli test seansı da göreceksiniz. Lastik testleri için gün bulmaya çalıştığımızda, zaten çok yoğun  bir programımız olduğunu fark ediyoruz." dedi.

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Ezel Tan
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