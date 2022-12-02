Ferrari: "Sezon içerisinde lastik aşınmasının kötüleştiği teorileri yanlıştı"

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Sezona yenilmesi gereken takım olarak başlayan İtalyan ekip, sezonun ilk 3 yarışından 2'sini kazanmayı başarmıştı.

Ferrari, sezonun ilk döneminde hem performans açısından en hızlı araca sahipken, hem de lastik aşınması açısından rakibi Red Bull'a kıyasla daha güçlü durumdaydı.

Ancak Red Bull, RB18'i hafiflettikçe lastik ömrünü de iyileştirmeyi başardı. Sezonun ikinci yarısında ise Ferrari, lastik ömrü konusunda daha fazla sorun yaşayan taraf olarak öne çıktı.

Dışarıdan bakıldığında Ferrari bu alanda gerileyip Red Bull büyük ilerleme kaydetmiş gibi görünse de, Ferrari tam olarak öyle olduğunu düşünmüyor.

Bunun yerine Ferrari, lastik ömrünün azalmasının artık en hızlı araca sahip olmamasının bir sonucu olduğundan şüpheleniyor. Bu yüzden Ferrari pilotları, Red Bull pilotlarına ayak uydurmak için daha fazla zorlamak zorunda kaldılar ve bu da lastiklerin daha hızlı aşınmasına neden oldu.

Ferrari'nin Performans Mühendisi Jock Clear, takımın lastik aşınmasının kötüleştiği izlenimi hakkında, "Dürüst olmak gerekirse, bence bu bir yanılgı."

"Bence günün sonunda zorlandığımız şey hızdı. Sezonun ilk 12-13 yarışında Red Bull ile kıyasıya mücadele edebilen iki pilotumuz vardı."

"Red Bull 0.2 sn civarında bir fark açtı. Bu yüzden artık rahat bir şekilde pole pozisyonlarını kazanamıyorduk. Yani bir nevi yakalama modundaydık."

"Ve tabii ki, bu durumda sizden gerçekten daha hızlı olan bir araç ile yarışmaya çalışıyorsunuz ve korkarım bu, kendini lastik aşınmasında gösteriyor. Bu yüzden bunun bizim için büyük bir sorun olduğunu düşünmüyoruz." dedi.

Clear, Ferrari ve Red Bull'un performanslarının oldukça eşit olduğu yarışlarda, lastik ömrü açısından iki takım arasında pek fark olmadığını söyledi.

Clear, "Yıl boyunca araçlar dengedeyken lastik kullanımımız Red Bull'lardan biraz daha iyiydi."

"Ama şimdi [sezonun sonunda] Charles'ın onları yakalaması ve Red Bull'a ayak uydurmaya çalışması yüzünden acı çekiyoruz. Ve ne yazık ki, onların aracı biraz daha hızlı."

"Onların arkasında kalmaya çalışırken lastiklerinizi biraz fazla sıkıştırıyorsunuz. Ve tabii ki, Charles'ın 'Tamam, yetişemeyeceğim, gitmesine izin vereceğim' demesi çok zor. O bir yarış pilotu. Bu olmayacak."

"Yani biraz fazla meyve suyu kullanıyorsunuz ve bunun bedelini uzun vadede ödüyorsunuz." dedi.

Dünya şampiyonluğunu Verstappen'e kaptıran Leclerc, 2023 sezonu öncesinde lastik yönetimini daha iyi anlamanın, dayanıklılığı ve stratejilerini geliştirmek kadar önemli olduğunu düşünüyor.

Abu Dhabi'deki sezon finalinde Leclerc, "Dayanıklılık konusu sezonun bir noktasında sorun oldu ve bunun bedelini daha sonra cezalarla ve diğer şeylerle ödedik."

"Strateji konusunda, sezonun bir noktasında çok fazla hata yaptığımızı düşünüyorum ve lastik yönetimi konusunda %100 istikrarlı olamadık."

"Bunlar, şu anda odaklandığımız üç temel konu." dedi.