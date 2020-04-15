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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, sezon başladığı takdirde tamamen yeni bir motorla yarışacak!

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Ferrari, sezon başladığı takdirde tamamen yeni bir motorla yarışacak!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Nis 2020 08:37

Fabrikalar kapalı olsa bile Ferrari, ilk yarış için tamamen yeni bir SF1000 hazırlamak istiyor ve şimdi ilk yarış için 20 beygir daha fazla güce sahip olan yeni versiyon motor üzerinde çalışmalar yapıyor.

Koronavirüs pandemisi geçerse ve sezon yeniden başlayabilirse, pistte tamamen farklı bir SF1000 olacak. İtalyan ekip, Avustralya'ya kıyasla tamamen farklı bir SF1000 planlıyor ve bunun için gerekli hazırlıklar zaten yapılmış durumda.

Maranello merkezli ekip aerodinamik anlamda büyük değişiklikler yapacağı SF1000 için tamamen yeni bir motor da hazırlıyor. Takım, ilk Grand Prix'ye 065/2 motoruyla çıkma kararı almış durumda.

Takım sezonun ilk yarısı için birinci versiyon motor hazırlamıştı ancak bu motor hiç kullanılamayacak. Çünkü takım Barcelona'daki kış testlerinde dahi, Melbourne'deki ilk yarışta kullanılacak olan (065/1) motoru kullanmadı. Melbourne'deki yarışın iptal edilmesinden ötürü araç bir kez bile çalıştırılmadı ve bu yüzden yeni versiyon motor hiç kullanılamadı.

Ferrari'nin fabrikası şu anda kapalı durumda ve FIA kararına göre toplamda 35 gün boyunca kapalı kalması gerekecek. Ama aynı zamanda hükümetin kararları sonrası bu süreç uzayabilir.

Ferrari, takım fabrikası tekrar açıldığında yeni motorla ilgili tezgah testleri yapacak ve motorun gelişimi devam edecek. Sonrasında da sezonun ilk yarışı olması planlanan 7 Temmuz'daki Avusturya GP'de yeni versiyon motoru kullanacak.

Gualtieri ve Zimmermann tarafından yönetilen bölümden gelen bilgilere göre yeni V6 güç ünitesi yaklaşık 20 beygir daha güçlü olacak. Özellikle yanma odalarından daha fazla verim elde edilmeye çalışılmış durumda. Bu sayede geçen yıl FIA kontrollerinin ardından kaybedilen gücü büyük ölçüde geri kazanacaklar.

Yaz aylarında nasıl bir Ferrari göreceğimizi söylemek zor ancak şimdiye kadar gördüğümüzden çok daha farklı olacağını tahmin etmek zor değil.

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Liste

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
1/24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Il motore della Ferrari SF1000, Sebastian Vettel

Il motore della Ferrari SF1000, Sebastian Vettel
2/24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
3/24

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
4/24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari
5/24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
6/24

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
7/24

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ferrari SF1000 sospensione anteriore

Ferrari SF1000 sospensione anteriore
8/24

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari SF1000 dettagli tecnici

Ferrari SF1000 dettagli tecnici
9/24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari SF1000 dettagli tecnici

Ferrari SF1000 dettagli tecnici
10/24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari SF1000 dettagli tecnici

Ferrari SF1000 dettagli tecnici
11/24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Dettaglio dell'anteriore Ferrari SF1000

Dettaglio dell'anteriore Ferrari SF1000
12/24

Fotoğraf: Giorgi Piola

Dettaglio della sospensione anteriore Ferrari SF1000

Dettaglio della sospensione anteriore Ferrari SF1000
13/24

Fotoğraf: Giorgi Piola

Posteriore Ferrari SF1000

Posteriore Ferrari SF1000
14/24

Fotoğraf: Giorgi Piola

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
15/24

Fotoğraf: Giorgi Piola

I freni anteriori della Ferrari SF1000

I freni anteriori della Ferrari SF1000
16/24

Fotoğraf: Giorgi Piola

I freni anteriori della Ferrari SF1000

I freni anteriori della Ferrari SF1000
17/24

Fotoğraf: Giorgi Piola

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
18/24

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

I meccanici Ferrari fanno muro per nascondere la SF1000

I meccanici Ferrari fanno muro per nascondere la SF1000
19/24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastien Vettel, Ferrari SF1000 nel garage

Sebastien Vettel, Ferrari SF1000 nel garage
20/24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari SF1000, dettaglio dell'ala anteriore

Ferrari SF1000, dettaglio dell'ala anteriore
21/24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari SF1000, dettaglio dell'ala posteriore

Ferrari SF1000, dettaglio dell'ala posteriore
22/24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Pneumatico della Ferrari SF1000

Pneumatico della Ferrari SF1000
23/24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Volante della Ferrari SF1000

Volante della Ferrari SF1000
24/24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Franco Nugnes

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