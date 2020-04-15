Ferrari, sezon başladığı takdirde tamamen yeni bir motorla yarışacak!
Fabrikalar kapalı olsa bile Ferrari, ilk yarış için tamamen yeni bir SF1000 hazırlamak istiyor ve şimdi ilk yarış için 20 beygir daha fazla güce sahip olan yeni versiyon motor üzerinde çalışmalar yapıyor.
Koronavirüs pandemisi geçerse ve sezon yeniden başlayabilirse, pistte tamamen farklı bir SF1000 olacak. İtalyan ekip, Avustralya'ya kıyasla tamamen farklı bir SF1000 planlıyor ve bunun için gerekli hazırlıklar zaten yapılmış durumda.
Maranello merkezli ekip aerodinamik anlamda büyük değişiklikler yapacağı SF1000 için tamamen yeni bir motor da hazırlıyor. Takım, ilk Grand Prix'ye 065/2 motoruyla çıkma kararı almış durumda.
Takım sezonun ilk yarısı için birinci versiyon motor hazırlamıştı ancak bu motor hiç kullanılamayacak. Çünkü takım Barcelona'daki kış testlerinde dahi, Melbourne'deki ilk yarışta kullanılacak olan (065/1) motoru kullanmadı. Melbourne'deki yarışın iptal edilmesinden ötürü araç bir kez bile çalıştırılmadı ve bu yüzden yeni versiyon motor hiç kullanılamadı.
Ferrari'nin fabrikası şu anda kapalı durumda ve FIA kararına göre toplamda 35 gün boyunca kapalı kalması gerekecek. Ama aynı zamanda hükümetin kararları sonrası bu süreç uzayabilir.
Ferrari, takım fabrikası tekrar açıldığında yeni motorla ilgili tezgah testleri yapacak ve motorun gelişimi devam edecek. Sonrasında da sezonun ilk yarışı olması planlanan 7 Temmuz'daki Avusturya GP'de yeni versiyon motoru kullanacak.
Gualtieri ve Zimmermann tarafından yönetilen bölümden gelen bilgilere göre yeni V6 güç ünitesi yaklaşık 20 beygir daha güçlü olacak. Özellikle yanma odalarından daha fazla verim elde edilmeye çalışılmış durumda. Bu sayede geçen yıl FIA kontrollerinin ardından kaybedilen gücü büyük ölçüde geri kazanacaklar.
Yaz aylarında nasıl bir Ferrari göreceğimizi söylemek zor ancak şimdiye kadar gördüğümüzden çok daha farklı olacağını tahmin etmek zor değil.
Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Il motore della Ferrari SF1000, Sebastian Vettel
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Ferrari SF1000 sospensione anteriore
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari SF1000 dettagli tecnici
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari SF1000 dettagli tecnici
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari SF1000 dettagli tecnici
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Dettaglio dell'anteriore Ferrari SF1000
Fotoğraf: Giorgi Piola
Dettaglio della sospensione anteriore Ferrari SF1000
Fotoğraf: Giorgi Piola
Posteriore Ferrari SF1000
Fotoğraf: Giorgi Piola
Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Giorgi Piola
I freni anteriori della Ferrari SF1000
Fotoğraf: Giorgi Piola
I freni anteriori della Ferrari SF1000
Fotoğraf: Giorgi Piola
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
I meccanici Ferrari fanno muro per nascondere la SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sebastien Vettel, Ferrari SF1000 nel garage
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Ferrari SF1000, dettaglio dell'ala anteriore
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari SF1000, dettaglio dell'ala posteriore
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Pneumatico della Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Volante della Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Franco Nugnes
Ferrari, sezon başladığı takdirde tamamen yeni bir motorla yarışacak!
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