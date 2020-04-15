Ferrari, sezon başladığı takdirde tamamen yeni bir motorla yarışacak!

Koronavirüs pandemisi geçerse ve sezon yeniden başlayabilirse, pistte tamamen farklı bir SF1000 olacak. İtalyan ekip, Avustralya'ya kıyasla tamamen farklı bir SF1000 planlıyor ve bunun için gerekli hazırlıklar zaten yapılmış durumda.

Maranello merkezli ekip aerodinamik anlamda büyük değişiklikler yapacağı SF1000 için tamamen yeni bir motor da hazırlıyor. Takım, ilk Grand Prix'ye 065/2 motoruyla çıkma kararı almış durumda.

Takım sezonun ilk yarısı için birinci versiyon motor hazırlamıştı ancak bu motor hiç kullanılamayacak. Çünkü takım Barcelona'daki kış testlerinde dahi, Melbourne'deki ilk yarışta kullanılacak olan (065/1) motoru kullanmadı. Melbourne'deki yarışın iptal edilmesinden ötürü araç bir kez bile çalıştırılmadı ve bu yüzden yeni versiyon motor hiç kullanılamadı.

Ferrari'nin fabrikası şu anda kapalı durumda ve FIA kararına göre toplamda 35 gün boyunca kapalı kalması gerekecek. Ama aynı zamanda hükümetin kararları sonrası bu süreç uzayabilir.

Ferrari, takım fabrikası tekrar açıldığında yeni motorla ilgili tezgah testleri yapacak ve motorun gelişimi devam edecek. Sonrasında da sezonun ilk yarışı olması planlanan 7 Temmuz'daki Avusturya GP'de yeni versiyon motoru kullanacak.

Gualtieri ve Zimmermann tarafından yönetilen bölümden gelen bilgilere göre yeni V6 güç ünitesi yaklaşık 20 beygir daha güçlü olacak. Özellikle yanma odalarından daha fazla verim elde edilmeye çalışılmış durumda. Bu sayede geçen yıl FIA kontrollerinin ardından kaybedilen gücü büyük ölçüde geri kazanacaklar.

Yaz aylarında nasıl bir Ferrari göreceğimizi söylemek zor ancak şimdiye kadar gördüğümüzden çok daha farklı olacağını tahmin etmek zor değil.