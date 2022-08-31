Ferrari, Schumacher'in geleceğine sezon sonunda karar verecek
Bir Ferrari sözcüsü, Mick Schumacher'in geleceğine sezon sonunda karar verileceğini bildirdi.
2022 sezonuna istediği gibi başlayamayan ve ilk puanları için sekiz yarış beklemesi gereken Schumacher, gelecek sezon gridde olup olmayacağı henüz kesinleşmeyen isimlerden biri.
2020 F2 şampiyonunun Haas ile devam etmesi beklenmiyor, aynı şekilde geçtiğimiz gün çıkan birtakım haberlere göre sezon sonunda Ferrari akademisinden de ayrılacak.
Ancak RacingNews365'e konuşan Alman pilot, geleceği konusunda hiçbir şey kesinleşmemiş olsa bile rahat hissediyor.
Schumacher, "Şu an olduğum yerden memnunum, en kısa sürede sizinle gelecek planlarımı paylaşabileceğimden de eminim."
"Elbette [Ferrari] ile [geleceğim hakkında] konuştuk ve duyurulacak bir şey olduğunda hemen duyurulacak."
"Ferrari sadece geçtiğimiz yıllarda değil, hayatım boyunca büyük bir parçam oldu, kalbimde her zaman özel bir yere sahipler." dedi.
Konu hakkında RacingNews365 bir Ferrari sözcüsüne de danıştı.
Sözcü, "Mick Ferrari Sürücü Akademisi'nin bir parçası ve asla pilotlarımızın kontratlarıyla ilgili detayları paylaşmıyoruz."
"Kendisinin performansını yakından takip ediyoruz ve sezonun sonlarına doğru hep birlikte kendisi için en doğru kararı vereceğiz." dedi.
Mick Schumacher, Haas VF-22
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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