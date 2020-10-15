Ferrari, Schumacher ve Ilott'u Abu Dhabi antrenmanlarında piste çıkarmayı hedefliyor

Eifel GP hafta sonunda Schumacher Alfa Romeo, Ilott ise Haas takımıyla birinci antrenman seansına çıkacaktı. Ancak sis nedeniyle antrenman seansları gerçekleştirilemedi ve böylece iki pilot ilk resmi seanslarına katılamamış oldular.

Takvimin sıradaki yarışları yeni pistler olacağı ve Bahreyn'de F2 sezon finali gerçekleşeceği için, Ferrari yakın gelecekte bu pilotlara antrenman fırsatı vermeyecek.

Ferrari'nin Sportif Direktörü Laurent Mekies, "Sırada yeni pistler var, daha önce oralarda yarışmadık. Partnerlerimiz ile adil ve makul olmaya çalışacağız. Onlara hiç kimsenin veriye sahip olmadığı tamamen yeni pistlerde sürüş yaptırmak adil olmaz."

"Bahreyn'de zaten yarışacaklar. Bu yüzden şampiyonluk mücadelesi verdikleri hafta sonunda onları rahatsız etmek istemiyoruz. Bu açıdan tek şans Abu Dhabi olacak."

"Alfa Romeo ve Haas ile neyin mümkün olduğuna bakacağız. Mümkün olup olmayacağına bakmamız lazım ancak onlara bu fırsatı vermek için çok zorlayacağız. Sonrasında genç sürücü testleri olacak." dedi.

Schumacher'in gelecek sene Alfa Romeo'da Antonio Giovinazzi'nin yerine geçmesi beklense de Ferrari bu konuda henüz son kararını vermiş değil.

Kimi Raikkonen Alfa Romeo'da devam ederse ve Ferrari, Giovinazzi'nin bir sene daha Alfa Romeo'da kalmasına karar verirse, o zaman Mick Haas'a geçebilir. Amerikalı ekibin pilot kararını vermeye yakın olduğu, Nikita Mazepin'in büyük ihtimalle takım adına yarışacağı düşünülüyor.

Mekies, Schumacher ve Illott'un F2'deki güçlü sezonun ardından F1'e geçişi hak ettiklerinden emin.

Mekies, "Onlarda F1 yeteneğinin olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden kazanıyorlar. Ancak F1 yeteneğine sahip olsalar da bir gün Ferrari'ye gidebilirler mi? Bu ne kadar gelişeceklerine bağlı olacak. Şimdiden onların saf yeteneklerine göre geliştiklerini hissediyoruz."

"İlk günden itibaren attıkları adımlarla mevcut seviyelerine geldiklerini görüyoruz. Ancak şu ana kadar 10 adım attılarsa, Ferrari seviyesine gelmeleri için 10 adım daha atmaları gerektiğinin farkındayız."

"Ancak bizim işimiz bu. Onları desteklemek ve kendilerini geliştirebilecekleri, ifade edebilecekleri fırsatları sağlamak. Biliyorsunuz, Charles artık F1'de ancak gelişmeye devam ediyor." dedi.