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Formula 1 / Son dakika

Ferrari: "Schumacher hakkında konuşmak için çok erken"

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Ferrari: "Schumacher hakkında konuşmak için çok erken"
Ekleyen:
, Editör
19 Ara 2019 06:17

Mattia Binotto, Mick Schumacher'in 2021'de Formula 1'e geçip geçmeyeceğini tartışmak için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Mick Schumacher geçen yılın sonunda Ferrari sürücü akademisine girdi ve bu yıl İtalyan takımın da desteğiyle Formula 2'de yarıştı.

Prema ile geçirdiği yılda sadece bir galibiyet alan Schumacher, Bahreyn testlerinde Ferrari ile Alfa Romeo Formula 1 araçlarını sürdü.

Bununla birlikte genç pilot, 2020'de Formula 1'de yarışmayacak ve adı 2021 için Alfa Romeo ile anılıyor.

Konu hakkında konuşan Ferrari takım patronu Mattia Binotto, şimdiden bir sonuca varmak için erken olduğunu söyledi.

“Ferrari için iyi bir aday olacak mı? Doğrusu buna cevap vermek için henüz çok erken."

“2021 için tecrübeli pilotların olması önemli olacak, çünkü araçlar tamamen yeni olacak."

“Ama Formula 1 için iyi bir aday olduğundan eminim. Gelecek yıl ondan çok şey bekliyoruz."

Binotto, sürücü akademisini de genişleteceklerini söyledi.

“Gelecek yıl, akademimizdeki katılımcı sayısı artacak. Bize birkaç yeni sürücü katılacak, ama kaç kişi olacak veya tam olarak kim olacak söyleyemem. Fakat bu konuda çok çalışıyoruz. Ferrari için yeni nesil yetenekli sürücüler arayan yarış akademisi oluşturmak çok önemli bir yatırım."

"Kadınlar da Ferrari Yarış Akademisi'nin bir parçası olmalı. Şu anda bu konuda çalışıyoruz, bu yüzden yakında böyle sürücülerimiz de olacak. Ferrari sürekli olarak geleceğe yatırım yapıyor, böylece orta ve uzun vadede daha giderek daha güçlü olacak."

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Editör Kemal Şengül

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