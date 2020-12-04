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Formula 1 / Son dakika

Ferrari şasi departmanında değişiklik yaptı, Resta Haas'a geçiyor

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Ferrari şasi departmanında değişiklik yaptı, Resta Haas'a geçiyor
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Çeviren: Abdullah Çelik

Ferrari teknik ekipte yine değişiklik yaptığını, şasi bölümü başkanı Simone Resta'nın Haas'a geçeceğini açıkladı.

2014 ile 2018 yılları arasında Ferrari'nin tasarım şefi olan Simone Resta, kısa süre Alfa Romeo'ya geçmesinin ardından Ferrari'ye dönmüştü. Son dönemde Resta, şasi gelişiminden sorumlu oldu.

Bugün yapılan açıklamada Resta'nın iki ekip arasındaki teknik birlikteliği güçlendirmek için Haas'a geçeceği duyuruldu.

Haas, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Ferrari Pilot Akademisi'nde yer alan Mick Schumacher'in 2021'de kendileri adına yarışacağını duyurmuştu. Bu, ilk defa Ferrari bağlantılı bir pilotun Haas'ta yarışacağı manasına geliyor.

Resta'nın Ferrari'deki şasi mühendisliği liderlik rolünü daha önce performans bölümünün başına getirilen Enrico Cardile'ye devralacak. 

Cardile daha önce Ferrari'nin aerodinami bölümü başkanı olarak çalışmıştı.

Yapılan açıklamada Ferrari, daha önce 22 Temmuz'da yapılan değişikliklerin aynı kalacağını belirtti. Bu, Enrico Gualtieri'nin güç ünitesi bölümü başkanı, Laurent Mekies'in pist aktiviteleri başkanı olarak devam edecekleri manasına geliyor.

 

Binotto, Resta'nın Haas için ayrılığının 2022'de gelecek yeni kural değişiklikleri nedeniyle her iki takımın yararına olacağını söyledi.

Binotto, "Haas ile Formula 1'e ilk girişlerinden bu yana olan uzun birlikteliğimizin, FIA'nın kurallarda belirttiği ölçüde istikrarlı olması ve her iki tarafın bu sinerjiden mümkün olan en iyi şekilde faydalanması gerektiğine inanıyoruz."

"Bunu düşünerek, oldukça üst seviyede gördüğümüz Simone Resta'nın Amerikalı takımın teknik departmanını gelecek senenin başından itibaren daha da güçlendirecek olmasını açıklamaktan memnuniyet duyuyoruz."

"Bu, takımın teknik bölümünü sürekli geliştirme sürecimizin bir başka adımı."

"Bu ana kadarki çabalarından dolayı teşekkür ettiğimiz Simone'nin Formula 1'deki uzun vadeli geleceğini doğrulayan takımda önemli bir rolü olacak."

"Bu birliktelik zaten, Ferrari Sürücü Akademisi pilotu Mick Schumacher'in takıma alınmasıyla güçlendirilmişti."

"Bundan böyle Scuderia içinde, Enrico Cardile artık doğrudan performans geliştirme ve otomobilin tasarımıyla bağlantılı teknik ve insan kaynakları bölümlerini koordine etmekle görevlendirilecek." dedi.

Ferrari sezonun bitmesine 2 yarış kala şampiyonada 6. sırada yer alırken Haas, Williams'ın üç puan önünde 9. sırada yer alıyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Haas F1 Team , Scuderia Ferrari
Editör James Newbold

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