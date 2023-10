Ferrari, şampiyonaya değer katmadığı sürece 11. takıma karşı çıkacak

Andretti tarafından yapılan spora giriş başvurusu FIA tarafından onaylandı, ancak Amerikalı ekibin spora giriş planı, büyük oranda FOM'un kendisine onay verip vermeyeceğine bağlı.

Takımların çoğu para ödülünün on yerine 11 parçaya bölünmesi olasılığından hiç memnun değiller ve bundan ötürü kararı desteklemiyorlar.

Ferrari patronu Frederic Vasseur de Andretti'nin spora pek bir şey katmayacağı görüşünde.

Vasseur şöyle konuştu: "Bunu desteklemediğim sır değil."

"Geçen sefer Concorde Anlaşmasını imzaladığımızda 11. takım için kapıyı açmamızın iyi bir nedeni var. O dönem Honda Formula 1'den çekilme kararı almıştı ve her şey tehlikedeydi."

"Gelecek için sporda kalacağını onaylayan sadece iki taraf vardı; Mercedes ve Ferrari."

"Biz de -eğer Formula 1'e değer katabiliyorsa- 11. takım için kapıyı açtık fakat o noktada konu öncelikle motorlarla ilgiliydi."

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, on the grid

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images