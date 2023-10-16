Ferrari, şampiyonaya değer katmadığı sürece 11. takıma karşı çıkacak

Andretti tarafından yapılan spora giriş başvurusu FIA tarafından onaylandı, ancak Amerikalı ekibin spora giriş planı, büyük oranda FOM'un kendisine onay verip vermeyeceğine bağlı.

Takımların çoğu para ödülünün on yerine 11 parçaya bölünmesi olasılığından hiç memnun değiller ve bundan ötürü kararı desteklemiyorlar.

Ferrari patronu Frederic Vasseur de Andretti'nin spora pek bir şey katmayacağı görüşünde.

Vasseur şöyle konuştu: "Bunu desteklemediğim sır değil."

"Geçen sefer Concorde Anlaşmasını imzaladığımızda 11. takım için kapıyı açmamızın iyi bir nedeni var. O dönem Honda Formula 1'den çekilme kararı almıştı ve her şey tehlikedeydi."

"Gelecek için sporda kalacağını onaylayan sadece iki taraf vardı; Mercedes ve Ferrari."

"Biz de -eğer Formula 1'e değer katabiliyorsa- 11. takım için kapıyı açtık fakat o noktada konu öncelikle motorlarla ilgiliydi."

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, on the grid Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Vasseur sonrasında şöyle devam etti: "Mevcut takımların hepsi büyük çaba sarf ediyor."

"Üç ya da dört yıl önce gridin neredeyse yarısının iflasın eşiğinde olduğunu unutmamalıyız; dolayısıyla hayatta her şeyin dönemsel olduğunu ve şu an ile 2030 arasında neler olabileceğini bilemeyeceğimizi hatırlamak gerekiyor."

"Dediğim gibi, yeni bir katılımcının gelişi Formula 1'in değerini önemli ölçüde artırmadığı takdirde, Formula 1'i zor durumda bırakacak."

"Andretti dosyasına erişimim yok ama bence öncelikle sorulması gereken soru 'Şampiyonanın değerini nasıl arttıracak?' olmalı."

"Zaten bir Amerikan takımımız var, adı Haas. Ayrıca Formula 1'de yarışan bir Amerikalı pilotumuz var."

"Bu yüzden benim en çok ilgilendiğim şey, şampiyonanın 11. takımla ne kazanabileceği..."