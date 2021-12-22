Ferrari, Sainz'la yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor iddiası

Ferrari, bu yıl Sebastian Vettel'in yerine Red Bull sürücü programında yetişen ve ardından Renault ile McLaren gibi önemli takımlar adına mücadele eden Carlos Sainz'ı getirmişti.

Bazı kesimler İspanyol pilotun performansına şüphe ile yaklaşsa da, bu yıl ortaya koyduğu performansla herkesi olumlu yönde şaşırtmış oldu.

Bazı hafta sonları sorunlar yaşamasına rağmen düzenli olarak puan alan Sainz, yıl boyunca hiç pazar günü kaza yapmadı veya yarış dışı kalmadı.

Gösterdiği bu performansla da, takımdaki geleceğini garanti altına alacağı benziyor.

Son çıkan haberlere göre Ferrari, Sainz'ın 2022 sonunda biten kontratını 2024 yılı sonuna kadar uzatma konusunda İspanyol pilotla anlaştı.

Bu, hem Sainz hem de Leclerc'in en az 2024 sonuna kadar takımda kalacağı anlamına geliyor.

Fernando Alonso'yu daha önce hem McLaren hem de Ferrari'de destekleyen Santander markasının dönüşü de İspanyol pilot için pozitif görünüyor.

Salı günü konuşan Ferrari patronu Mattia Binotto, mevcut kadrodan memnun olduğunu yineledi.

Binotto, "Leclerc ve Sainz gelecek için harika bir sürücü kadrosu."

"İkisinden de çok memnunuz. Leclerc'in gelişiminden çok memnunum ve Sainz da kendini kanıtladı."

"Onu duyurduğumuz zaman, kararımızla alakalı çok fazla şüphe vardı ama biz, takımlar şampiyonasında bizim için önemli puanlar alabileceğine ikna olmuştuk ve o da bunu kanıtladı."

"Bütün yarışları tamamladı, iki Grand Prix dışında her zaman puan aldı ve harika bir şampiyona geçirdi."

"Takıma çabuk adapte oldu ve artık güvenebileceğimizi bildiğimiz bir sürücü." dedi.