Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / Ferrari, 2022 Formula 1 aracını Şubat ayı ortasında tanıtacak
Formula 1 Haberler

Ferrari, Sainz'la yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor iddiası

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Son çıkan haberlere göre Ferrari, Carlos Sainz'ın kontratını 2024 sonuna kadar uzatacak.

Ferrari, Sainz'la yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor iddiası

Ferrari, bu yıl Sebastian Vettel'in yerine Red Bull sürücü programında yetişen ve ardından Renault ile McLaren gibi önemli takımlar adına mücadele eden Carlos Sainz'ı getirmişti.

Bazı kesimler İspanyol pilotun performansına şüphe ile yaklaşsa da, bu yıl ortaya koyduğu performansla herkesi olumlu yönde şaşırtmış oldu.

Bazı hafta sonları sorunlar yaşamasına rağmen düzenli olarak puan alan Sainz, yıl boyunca hiç pazar günü kaza yapmadı veya yarış dışı kalmadı.

Gösterdiği bu performansla da, takımdaki geleceğini garanti altına alacağı benziyor.

Son çıkan haberlere göre Ferrari, Sainz'ın 2022 sonunda biten kontratını 2024 yılı sonuna kadar uzatma konusunda İspanyol pilotla anlaştı.

Bu, hem Sainz hem de Leclerc'in en az 2024 sonuna kadar takımda kalacağı anlamına geliyor.

Fernando Alonso'yu daha önce hem McLaren hem de Ferrari'de destekleyen Santander markasının dönüşü de İspanyol pilot için pozitif görünüyor.

Salı günü konuşan Ferrari patronu Mattia Binotto, mevcut kadrodan memnun olduğunu yineledi.

Binotto, "Leclerc ve Sainz gelecek için harika bir sürücü kadrosu."

"İkisinden de çok memnunuz. Leclerc'in gelişiminden çok memnunum ve Sainz da kendini kanıtladı."

"Onu duyurduğumuz zaman, kararımızla alakalı çok fazla şüphe vardı ama biz, takımlar şampiyonasında bizim için önemli puanlar alabileceğine ikna olmuştuk ve o da bunu kanıtladı."

"Bütün yarışları tamamladı, iki Grand Prix dışında her zaman puan aldı ve harika bir şampiyona geçirdi."

"Takıma çabuk adapte oldu ve artık güvenebileceğimizi bildiğimiz bir sürücü." dedi.

paylaşım
yorumlar
Ferrari, 2022 Formula 1 aracını Şubat ayı ortasında tanıtacak
Önceki haber

Ferrari, 2022 Formula 1 aracını Şubat ayı ortasında tanıtacak
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
F1 2022: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1

F1 2022: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Marko: "2022'de favoriler yine aynı olacak"
Formula 1

Marko: "2022'de favoriler yine aynı olacak"

Belçika GP organizatörleri, para iadesi yapmayacak
Formula 1

Belçika GP organizatörleri, para iadesi yapmayacak

Son Haberler

Ferrari, Sainz'la yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor iddiası
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Sainz'la yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor iddiası

Ferrari, 2022 Formula 1 aracını Şubat ayı ortasında tanıtacak
Formula 1 Formula 1

Ferrari, 2022 Formula 1 aracını Şubat ayı ortasında tanıtacak

F1 Yorumcuları: "FIA'nın Formula 1'i 'komple revize' etmesi gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

F1 Yorumcuları: "FIA'nın Formula 1'i 'komple revize' etmesi gerekiyor"

Schumacher, 2022'de Ferrari'nin yedek pilotluk rolünü Giovinazzi ile paylaşacak!
Formula 1 Formula 1

Schumacher, 2022'de Ferrari'nin yedek pilotluk rolünü Giovinazzi ile paylaşacak!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.