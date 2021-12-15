Ferrari, Sainz'la kontrat uzatmayı görüşecek

Carlos Sainz, McLaren'da geçirdiği iki güçlü yılın ardından bu yıl Ferrari'ye katıldı başlangıçta bazı kesimlerin kendisiyle alakalı şüpheleri vardı.

Ancak İspanyol pilot, takım değiştiren sürücüler arasında, yeni aracına en iyi uyum sağlayan isim oldu ve sezonu, takım arkadaşı Charles Leclerc'in önünde bitirdi.

Sainz, araca adapte olmasının ardından Leclerc'le hem tek turda hem de yarış temposunda benzer bir performans sergiledi.

Sainz, takıma gelirken iki yıllık bir kontrat imzalamıştı ve Ferrari, yılı dört podyumla kapatan Sainz'ın kontratını uzatmak için yaz aylarında İspanyol sürücüyle bir araya gelecek.

Takım patronu Mattia Binotto, şöyle konuştu: "Carlos Sainz bu yıl harika bir sezon geçirdi."

"Bir yıl önce onunla sözleşme imzalarken, sezon boyunca yaşananları kışın gözden geçireceğimizi ve değerlendireceğimizi söylemiştik."

"Kış aylarında tam olarak bunu yapacağız. Tüm sezonu ortak şekilde inceleyeceğiz ve geleceğimizin nasıl göründüğü hakkında konuşacağız."

"Fakat Carlos, ondan beklediğimiz her şeyi yaptı."

"Onunla sözleşme imzaladığımızda, yarışlarda düzenli olarak puan alan iki iyi pilota sahip olmayı istiyorduk. Bu sezon tam olarak böyle oldu."

"Ferrari ile ilk yılıydı ve kolay değildi, fakat Carlos'un bu yıl yaptıklarından çok memnunum."

"Onunla puan toplayabilen, öğrenen ve iyi bir sürücü olduğu için anlaştık."

Third place Carlos Sainz Jr., Ferrari Fotoğraf: Ferrari