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Ferrari, Sainz'la iki yıllık anlaşma imzalamaya hazırlanıyor

Ferrari, Carlos Sainz'la önümüzde iki yılı kapsayan yeni bir kontrat imzalamaya hazırlanırken, resmi açıklamanın Nisan ayı başında yapılması bekleniyor

Roberto Chinchero
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Ferrari, Sainz'la iki yıllık anlaşma imzalamaya hazırlanıyor
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2022 sürücü pazarının en önemli taşlarından birisi yakında yerine oturacak. Ferrari, Carlos Sainz ile yürüttüğü söyleşme yenileme görüşmelerinde sona geldi.

Henüz resmi açıklama gelmiş değil fakat taraflar iki yıllık anlaşma üzerinde büyük oranda anlaştılar. Resmi açıklamanın da Nisan ayı başında gelmesi bekleniyor.

Carlos Sainz e Charles Leclerc festeggiano la doppietta Ferrari in Bahrain

Carlos Sainz e Charles Leclerc festeggiano la doppietta Ferrari in Bahrain

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Halihazırda Sainz'ın yaptığı işten oldukça memnun olan Ferrari, bu kararla kısa vadede "istikrara" odaklanmış olacak.

Takım, Sainz'ın hem pist üstünde hem de arka planda yaptığı çalışmaları takdir ediyor. Ayrıca İspanyol pilot takımla da çok iyi bir uyum içerisinde.

Böylece Sainz ve Leclerc'in kontratı 2024 sonunda bitecek.

Mick Schumacher'in kaderi ne olacak?

Ferrari, şimdilik sürücü konusunu kapatmış olacak ve bu bir bakıma herkes için iyi görünse de, bir isim için o kadar da iyi bir haber değil. O isim elbette Ferrari'nin genç sürücüsü Mick Schumacher.

Alman pilotu Ferrari'de Leclerc'in yanına gelmek istediği sır değil ancak F1'de çok fazla deneyimi yok ve şu ana kadar aldığı sonuçlar, -büyük oranda araçla ilgili de olsa- bir pilotun Ferrari'ye geçmesi için alması gereken sonuçlarla henüz örtüşmüyor.

Mick Schumacher, Haas F1 Team

Mick Schumacher, Haas F1 Team

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

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