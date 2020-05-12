"Ferrari, Sainz'la görüşmeye 2019'da başladı"

Sebastian Vettel-Ferrari ortaklığ yıl sonunda sona erecek ve İtalyan ekip, bu hafta içerisinde yeni pilotunu açıklayacak.

Motorsport.com İtalya, Ferrari ile Sainz arasında yapılan görüşmelerde artık son detayların konuşulduğunu öğrenmişti. Açıklamanın 48 saat içerisinde ya da en geç bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor.

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre, Sainz ve Ferrari arasındaki ilk temaslar 2019 yılında başladı.

Başlangıçta taraflar sadece ön görüşme gerçekleşti.

Sainz ayrıca koronavirüs krizinden hemen önce McLaren ile de yeni kontrat görüşmeleri yapıyordu. Zak Brown önderliğindeki McLaren, Sainz'a iki yıllık bir kontrat teklifinde bulundu ve Sainz bunu kabul edecek gibiydi.

Ancak koronavirüs durumu ortaya çıktıktan sonra durum hızla değişti.

Ferrari'nin sadece Sainz'la mı görüştüğü bilinmiyor ancak İspanyol pilotun sahip olduğu özellikler, kendisini diğer adayların önüne taşıdı.

Marca'nın haberinde şöyle denildi: "Marca'nın kaynakları zaten anlaşmanın imzaladığını söylüyorlar. Son haftalarda söylentiler iyice arttı ve Sainz'a yakın isimler bu söylentileri hiçbir zaman reddetmedi. Şubat ayında Sainz ve McLaren arasında bazı ön görüşmeler yapıldı ve her şey yolundaydı. Ancak koronavirüs ve sonrasındaki duraklama süreci, görüşmeleri engelledi ve senaryo değişti."

İspanyol AS gazetesi ise şu ifadeleri kullandı: "Bütün gözler Sainz'ın üzerinde. İspanyol sürücü, Ferrari'nin listesinde ilk sırada yer alıyor ve görüşmelere yakın kaynaklardan öğrenildiği üzere görüşmeler sürüyor. Virüs bir engel değil ve görüntülü görüşmeler son birkaç hafta içinde gerçekleşti. Vettel'in ayrılığı da son engeli ortadan kaldırdı. Sadece imza eksik fakat iyimserlik var. İki yıllık bir sözleşme hazır. Eğer Ferrari vazgeçerse McLaren koltuğu yine garanti olacak. Fakat bu anlaşmanın gerçekleşmesi birkaç gün ya da en fazla bir hafta sürecek."

Son olarak Soymotor.com, "Carlos Sainz-Ferrari anlaşmasının gerçekleşmesi için artık detaylar konuşuluyor. Anlaşma imzalanır imzalanmaz duyuru gelecek. Muhtemelen bu hafta içinde olacak." yazdı.

Ricciardo, McLaren ile görüşüyor

Öte yandan Soymotor, Ricciardo'nun McLaren ile görüşme halinde olduğunu ve Sainz'ın Ferrari'ye geçmesinin ardından Avustralyalı pilotun da McLaren'a geçebileceğini yazdı.

Hatta haberde bunun sadece bir "zaman meselesi" olduğuna da yer verildi.

Böylelikle Sainz, Ferrari'ye Ricciardo da McLaren'a geçecek.

Renault'da boş bir koltuk olacak ve Fransız üreticinin Vettel'le ilgilenmesi son derece muhtemel. Ancak aynı haberde Vettel'in Formula 1'e bir yıl ara vermesinin çok daha muhtemel olduğuna yer verildi.

Renault, COVID-19 krizi sonrası herhangi bir pilot 20-30 veya 40 milyon euro verebilecek durumda olmayacak gibi görünüyor.

Bu durumda Renault bir anda seçeneksiz kalacak ve bu da nispeten daha düşük bütçeli bir anlaşmayı kabul edebilecek Fernando Alonso'ya Renault kapılarını açabilir.

Ancak Alonso'nun, Renault'nun projesinden ne denli etkileneceği de soru işareti olacak.