Ferrari, Sainz'ın yeni motora geçtiğini doğruladı

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İspanyol sürücü Avustralya GP hafta sonunda bir dizi sorunla boğuşmuştu. Yarışa gerilerden başlayan Sainz, yarışın başlamasından hemen önce direksiyon değişimi yapmış ve yanlış tork haritası seçili olduğu için de kötü start almıştı.

Sonrasında Haas pilotu Mick Schumacher'i geçmeye çalışırken spin attı ve çakıl havuzuna gömülüp yarışa veda etti.

Ferrari, Avustralya'da yaşadığı sorunların ardından Sainz'ın güç ünitesini değiştirmeye karar verdi ve sprint yarışının yapılacağı Imola'da, tedbir amaçlı olarak yeni bir motora geçti.

Ferrari'den yapılan açıklamada, "Avustralya'daki etkininin ardından, sprint hafta sonu formatıyla ilgili herhangi bir risk almak istemediğimiz için Carlos'un ilk motoru tedbir amaçlı değiştirildi." denildi.

Ferrari'nin yakında yeni bir hibrit güncellemesi getirmesi beklenirken, şampiyona lideri Charles Leclerc'in güç ünitesinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.