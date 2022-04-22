Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Mercedes'in Imola güncellemeleri açığa çıktı, Ferrari güncelleme getirmedi Sonraki / Canlı anlatım: Emilia Romagna GP 1. antrenman seansı
Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Ferrari, Sainz'ın yeni motora geçtiğini doğruladı

Ferrari, Avustralya'daki yarışın ardından Formula 1 Emilia Romagna Grand Prix'si öncesinde Carlos Sainz'in güç ünitesini tedbir amaçlı değiştirdiğini duyurdu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Ferrari, Sainz'ın yeni motora geçtiğini doğruladı
Haberi dinle

İspanyol sürücü Avustralya GP hafta sonunda bir dizi sorunla boğuşmuştu. Yarışa gerilerden başlayan Sainz, yarışın başlamasından hemen önce direksiyon değişimi yapmış ve yanlış tork haritası seçili olduğu için de kötü start almıştı.

Sonrasında Haas pilotu Mick Schumacher'i geçmeye çalışırken spin attı ve çakıl havuzuna gömülüp yarışa veda etti.

Ferrari, Avustralya'da yaşadığı sorunların ardından Sainz'ın güç ünitesini değiştirmeye karar verdi ve sprint yarışının yapılacağı Imola'da, tedbir amaçlı olarak yeni bir motora geçti.

Ferrari'den yapılan açıklamada, "Avustralya'daki etkininin ardından, sprint hafta sonu formatıyla ilgili herhangi bir risk almak istemediğimiz için Carlos'un ilk motoru tedbir amaçlı değiştirildi." denildi.

Ferrari'nin yakında yeni bir hibrit güncellemesi getirmesi beklenirken, şampiyona lideri Charles Leclerc'in güç ünitesinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

paylaşım
yorumlar
Mercedes'in Imola güncellemeleri açığa çıktı, Ferrari güncelleme getirmedi
Önceki haber

Mercedes'in Imola güncellemeleri açığa çıktı, Ferrari güncelleme getirmedi
Sonraki haber

Canlı anlatım: Emilia Romagna GP 1. antrenman seansı

Canlı anlatım: Emilia Romagna GP 1. antrenman seansı
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Sainz: "Orada neler olduğunu anlayamıyorum" Emilia Romagna GP
Formula 1

Sainz: "Orada neler olduğunu anlayamıyorum"

Perez: "Temiz bir tur atamadım" Emilia Romagna GP
Formula 1

Perez: "Temiz bir tur atamadım"

Verstappen: "Böyle bir pistte pole pozisyonunu aldığım için mutluyum" Emilia Romagna GP
Formula 1

Verstappen: "Böyle bir pistte pole pozisyonunu aldığım için mutluyum"

Son Haberler

"Şanslı" Magnussen, spin attıktan sonra sıralamanın bitmesinden korkmuş
Formula 1 Formula 1

"Şanslı" Magnussen, spin attıktan sonra sıralamanın bitmesinden korkmuş

Norris: "Charles'ı geçme şansım olabilirdi"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Charles'ı geçme şansım olabilirdi"

Sainz: "Orada neler olduğunu anlayamıyorum"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Orada neler olduğunu anlayamıyorum"

Russell: "Kırmızı bayrakların zamanlaması kötü oldu"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Kırmızı bayrakların zamanlaması kötü oldu"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.