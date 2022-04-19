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Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Ferrari, Sainz'ın yeni kontratını Imola'da açıklayabilir

İspanyol AS gazetesine göre Ferrari, Carlos Sainz ile yaptığı yeni anlaşmayı Imola'da açıklayabilir.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Ferrari, Sainz'ın yeni kontratını Imola'da açıklayabilir
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Sainz, 2021 Formula 1 sezonu öncesinde Ferrari ile iki yıllık kontrat imzalamış ve İtalyan ekibin yolunu tutmuştu. İspanyol pilot, ilk yılında Charles Leclerc'i puan olarak geride bıraktı ve dikkatleri üzerine çekti.

Bu yıl şimdiye kadar zorlansa da Sainz, takım tarafından oldukça seviliyor ve bundan ötürü de iki taraf arasında yeni kontrat görüşmeleri var.

Hem Sainz hem de Mattia Binotto, yeni kontrat üzerinde anlaştıklarını, işin sadece imzaya kaldığını belirtmişti.

Şimdi yeni kontratın Imola'da açıklanabileceği yönünde yeni bir iddia ortaya atıldı. İspanyol AS gazetesine göre Ferrari, Enzo Ferrari'nin adını taşıyan Imola'da yeni sözleşmeyi açıklayacak.

Bu anlaşmanın daha önce belirtildiği üzere iki yıllık olması bekleniyor.

Ferrari'nin yapacağı açıklamayla İtalyan ekip, 2023 için sürücü kadrosunu kesinleştiren takımlardan bir diğeri olacak. Mercedes ve McLaren, 2023 yılında mevcut sürücü kadrosuyla devam ederken, Red Bull'da Max Verstappen, Alpine'de Esteban Ocon ve Alfa Romeo'da Valtteri Bottas'ın uzun vadeli kontratları var.

Ferrari bu anlaşmayla, yakında başlaması beklenen "aptal sezonun" etkilerinden de büyük oranda kaçınmış olacak.

Şu anda sözleşmesi bulunmayan pilotlar arasında Sergio Perez, Fernando Alonso ve Sebastian Vettel gibi isimler var. Perez'in iyi bir performans sergilemesi halinde bir yıl daha takımda kalacağı düşünülüyor. Alonso ve Vettel'in durumu ise büyük oranda araca bağlı olacak.
Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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