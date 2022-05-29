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Formula 1 / Monako GP Haberler

Ferrari, Sainz'ın vites kutusunu değiştirdi

Ferrari, Monako GP'ye ikinci sıradan başlayacak olan Carlos Sainz'ın vites kutusunu değiştirdiğini açıkladı.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
Ferrari, Sainz'ın vites kutusunu değiştirdi
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Sainz, Monako'da sıralamaların son dakikasında Portier'de kaza yapan Red Bull pilotu Sergio Perez ile temas yaşamıştı.

Sainz, kör noktada olan Perez'i son anda gördü ve sert frenle aracını kaydırdı ancak temas etmekten kurtulamadı.

Ferrari, bugünkü yarış öncesinde tedbir amaçlı Sainz'ın vites kutusunu değiştirdiğini açıkladı.

Açıklamada, "Carlos'un dünkü kazadan sonra aracını inceledikten ve çarpmanın şiddetini göz önünde bulundurarak önlem olarak vites değiştirmeye karar verdik."

"Doğal olarak arka kısmın zarar gören kısımları da değiştirildi. Bu değişikliklere ceza verilmiyor." denildi.

Ferrari, geçen sene sıralamalarda kaza yapan Charles Leclerc'in son anda ortaya çıkan sorununun ardından bu sene daha temkinli davrandı.

Takım, geçen sene Leclerc'in aracını çalıştırdığında sol arka şaftta sorun olduğunu fark etmişti.

Geçtiğimiz senelerde sıralamaların ardından vites kutusu değişimine ceza veriliyordu ancak bu sene 4 vites kutuluk bir havuz var ve pilotlar o parçaları kullandığı takdirde ceza almıyorlar.

Sainz böylece ceza almadan yerini koruyacak ve yarışa 2. sıradan başlayacak.

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