Ferrari, Sainz'ın pit stopundaki hatanın sebebini açıkladı

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Sainz, 72 turluk yarışın ilk bölümünde Lewis Hamilton'ın önünde üçüncü sırada yer alıyordu ancak pit stopların ardından işler karıştı.

Hamilton'ın orta lastiklerle yakaladığı güçlü tempo karşısında Ferrari, Sainz'ın pist üstü pozisyonunu korumak istedi ve bundan ötürü kendisini pite aldı.

Ancak pite alma kararı, Sainz son virajdayken alındı ve Ferrari pit ekibi o noktada hazır değildi. Bundan ötürü sol arka lastik, diğerlerine kıyasla epey sonra araca takıldı.

Uzun süren pit stopun ardından epey geriye düştü ve trafikle de boğuşmak zorunda kaldı.

Bu pit stopu açıklaması istendiğinde Binotto, "İlk pit stopa bakacak olursak, Lewis Hamilton kendisini pit stopa hazırladığı için, pite erkenden gelerek yerimizi korumaya çalıştık."

"Sadece Lewis'in önünde kalabilmek adına tepki vermek istedik, ki bu da pist üstü pozisyonunu korumanın en iyi yoluydu çünkü Lewis'in yarışın ilk bölümünde çok hızlı olduğunu biliyorduk."

"Mercedes'in pit ekibini pit alanında gördüğümüzde, sürücümüzü pite çağırdık ancak o sırada zaten son virajdaydı ve mekanikerlerin hazır olması için artık çok geçti. Maalesef çok geç verilmiş bir karardı." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Sainz damalı bayrağı beşinci sırada gördü ancak diğer pit stopunda piste tehlikeli şekilde gönderildiği gerekçesiyle 5 saniye zaman cezası aldı ve bundan ötürü sekizinci sıraya geriledi.

Binotto bu kararın çok sert olduğunu söyleyerek şunları belirtti: "Doğrusu ikinci pit stopta piste güvenli olmayan şekilde gönderildiği gerekçesiyle Carlos'a verilen ceza bize pahalıya patladı. FIA ve hakemlerin aldığı kararın çok sert olduğunu düşünüyorum."

"Bu olayın yaşanma nedenine bakacak olursak, o noktada McLaren pite gelmişti ve Carlos'u pit alanında tuttuk çünkü o sırada kendisini bırakmanın güvenli olmayacağını biliyorduk."

"Alpine bize doğru gelirken, aradaki boşluğu bekledik ve uygun olduğu anda onu piste gönderdik."

"Fakat yavaşlamak zorunda kaldı hatta neredeyse duracaktı çünkü McLaren'ın pit ekibi Norris'in aracının etrafından dolaşıyordu ve mekanikerleri tehlikeye atmamak için neredeyse durma noktasına geldi."

"Yani onu tehlikeli şekilde göndermedik, aksine güvenliydi. Carlos'un hareket etme şekli güvenliydi, bu yüzden genel kararın sert olduğunu düşünüyorum."