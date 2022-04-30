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Formula 1 Haberler

Ferrari, Sainz'ın kontratıyla sürücü konusunu 2024'e kadar çözdüğü için mutlu

Ferrari patronu Mattia Binotto, sürücü kadrosunu 2024 sonuna kadar netleştirmeleri sayesinde, artık bu alana odaklanmaları gerekmeyeceği için mutlu görünüyor.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Oleg Karpov
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Ferrari, Sainz'ın kontratıyla sürücü konusunu 2024'e kadar çözdüğü için mutlu
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Ferrari geçen hafta Imola yarışı öncesinde Sainz'ın 2022 sonunda bitecek olan kontratını 2024 sonuna kadar uzattığını açıkladı.

İmzalanan bu iki yıllık yeni anlaşmayla Ferrari'nin 2024 sonuna kadar hangi pilotlarla yarışacağı kesinleşmiş oldu. Çünkü Ferrari'nin diğer pilotu Charles Leclerc'in de 2024 sonuna kadar anlaşması var.

Ferrari'nin mevcut sürücüleriyle devam etme kararı almasının ardından, gelecek aylarda hız kazanacak olan "aptal sezon" da sona ermiş oldu.

Ferrari patronu Mattia Binotto, istikrarın ve gelecekte tam olarak ne yapacaklarını biliyor olmalarının takım adına önemli bir artı olacağını söyledi. 

Binotto, "Carlos geçen yıl çok iyi iş çıkardı ve takıma gayet iyi entegre odu. Aynı zamanda çok güçlü bir sürücü."

"Gelecek için doğru bir temel oluşturmak istediğimiz için, sezonun bu noktasında kontrat yenilemek bizim için önemliydi"

"Artık 2024 sonuna kadar harika bir sürücü kadrosuna sahip olacağımızı biliyoruz, bu yüzden bu konu artık takımın dikkatini dağıtmayacak." dedi.

Eski Ferrari pilotu Fernando Alonso da geçtiğimiz hafta verdiği demeçte, bu yıl çeşitli hatalar yapan Sainz'ın Ferrari ile anlaşma yenilemesinden memnun olduğunu söyledi.

Alonso, "Elbette onun için mutluyum. Geçen yıl Ferrari ile iyi bir sezon geçirdi ve iyi bir başlangıç ​​yaptı. Bu yüzden onunla devam ederek iyi yaptıklarını düşünüyorum."

"Şu anda en hızlı araca sahipler. Bu yüzden Carlos'u birkaç yıl daha o araçta görmek güzel olacak. Bu yeni düzenlemelerle nedeniyle rekabetçi seviyede kalmalılar." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75

Photo by: Ferrari

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