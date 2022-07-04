Ferrari, Sainz'ın güvenlik aracı sırasında Leclerc'e karşı fark açmasının "bir yolu olmadığını" kabul ediyor

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Britanya GP'sinde güvenlik aracı sırasında pite gelen ve yumuşak hamur lastiğe geçen Sainz, yarış yeniden başladığında takım arkadaşı Leclerc'i geçerek F1 kariyerinin ilk galibiyetini elde etti.

Ferrari, daha taze lastiklere ve daha iyi pist pozisyonuna sahip olduğu için güvenlik aracı sırasında Leclerc'i pite almadı ancak Monakolu pilot son stintte dördüncü sıraya geriledi.

Ferrari, güvenlik aracı periyodunun sonuna gelinirken Sainz'dan, Leclerc ile arasında 10 araçlık bir mesafe bırakmasını istedi. Böylece, yarış liderini arkadaki gruptan koruyacaklardı.

Fakat Sainz radyodan, kendisinin de Lewis Hamilton yüzünden baskı altında olduğunu söyledi ve şunları ekledi: "Lütfen bunları istemeyin. Lütfen. Lütfen. Böyle şeyler çıkarmayın. Ben de baskı altındayım."

Ferrari takım patronu Binotto, arkadaki araçların yumuşak lastik avantajı göz önüne alındığında yarışın yeniden başlatılmasının Leclerc için "daha zor" bir durum olduğunu söyledi ancak bu boşluğu bırakmanın kolay olmayacağını da kabul etti.

Binotto, "Sainz'a tamamen güveniyoruz, takım için elinden gelenin en iyisini yaptığını biliyoruz, aynı şekilde kendisi için de öyle."

"Bunu birkaç tur öncesinde hiç tartışma yapmadan yer değiştirerek kanıtladı. Hatta ilk pit stopunu Charles'a kıyasla daha erken yaptığında da tartışma olmadı çünkü takıma, bizim hareketlerimize ve kendi davranışlarına tamamen güveniyor."

"Yani çok mutluyum. Elinden gelenin en iyisini yaptığını biliyorum. Muhtemelen Charles ile arasında fark bırakmasının bir yolu yoktu."

"Bence Silverstone'da Ferrari'ye zafer getirebilmek için elinden gelenin en iyisini yaptı." dedi.

The Safety Car Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sainz, yarışın ardından Leclerc'in hava koridorunu kaybetmekten endişelendiğini ve bunun, iki Ferrari'yi de Hamilton'a geçilme riski altında bırakacağını söyledi.

Sainz, "Onlara, arkamda muhtemelen pistteki en hızlı adam olduğunu açıklamaya çalıştım."

"Eğer 10 metre gerileseydim, biraz hava koridoru kaybedebilirdim. Eğer beni geçseydi Charles'ın da başı belada olurdu."

"Bu yüzden bir an önce liderliği almaya karar verdim çünkü yumuşak lastiklerle sahip olduğum tutuş sayesinde altıncı virajdan önce bunu yapacağımı biliyordum ve bunu yaparak onun yarışını etkilememeye çalışacaktım."

"Takıma, 'Bakın, bana bırakın ve bunu olabildiğince temiz bir şekilde halledeceğim.' dedim. Charles da harika bir iş çıkardı ve neredeyse ikinci sırada kalıyordu. Bazen sürücünün bir hissi vardır ve takım size hemfikir olmadığınız bir şey söyleyebilir ancak gerçekten inandığınız için kendi bildiğinizi yaparsınız."

"Fakat takıma fazlasıyla güveniyorum ve bugün çok iyi bir yarış çıkardık. Bu tür senaryolarda, gördüğünüz gibi birbirimize güveniyoruz." dedi.