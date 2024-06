Ferrari, Sainz'ın ayrılacak olmasına rağmen sergilediği tutuma hayran kaldı

Bu yılın başlarında Carlos Sainz'a 2025 sonrasında takım içerisinde kendisine yer olmadığı söylenmişti.

Yani Sainz için bu, yeni bir takım araması gerektiği anlamına geliyor ve henüz hiçbir takımla anlaşamadı.

Takım patronu Frédéric Vasseur, bu zorunlu ayrılığa rağmen, Sainz'in profesyonelce davrandığını belirtiyor.

Vasseur, “Şubat ayında aracı tanıttığımız zamankiyle aynı zihinsel tutumda."

"Durumu biliyor, sezon sonunda yollarımızı ayıracağımızı biliyor. O profesyonel biri. Şubat ayındaki ilk tepkisi: 'Tamam Fred, bu zor bir karar ama son turun son virajına kadar zorlayalım' oldu."

" Son derece profesyonel, kendini tamamen işine adamış ve harika bir iş çıkarıyor.” dedi.

Vasseur, son zamanlarda gördüklerine dayanarak Sainz'in 2024 sonuna kadar aynı tutumu sergileyeceğinden emin.

“Yaklaşımı çok profesyonel. Kendini işine adamış durumda ve ben de ondan çok memnunum.”

“Carlos ve Charles arasında iyi bir işbirliği var. Birbirlerini zorluyorlar ve biri sorun yaşadığında, diğeri geliyor ve onları alarak diğerini uyandırıyor."

"Bu durum yılın başından beri böyle. Bu gerçekten performansımızın önemli bir parçası ve ben gerçekten iki güçlü sürücüye sahip olmayı hiç olmamaya tercih edeceğime inanıyorum."

"İki sürücümüzle de büyük puanlar toplama potansiyelimiz var. Eminim ki iki iyi pilotla puan alma potansiyeli bir buçuk pilottan çok daha fazladır."

"Ben böyle görüyorum."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3rd position, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1st position, congratulate each other in Parc Ferme

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images