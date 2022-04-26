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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Emilia Romagna GP Analiz

Ferrari, Sainz'ın aracında dalgalanmaya yardımcı bir başlık kullandı

Ferrari, Emilia Romagna GP hafta sonunda Carlos Sainz'ın aracında dalgalanmanın olumsuz etkisini azaltacak bir çözüm test etti.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Abdullah Çelik
Ferrari, Sainz'ın aracında dalgalanmaya yardımcı bir başlık kullandı
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Bu sene takımların çoğu dalgalanma sorununu yaşamaya devam ediyor ve Ferrari de o takımlardan birisi. Ferrari F1-75, düzlüğün sonunda dalgalanma sorununu yaşıyor ancak bu sorun takımın rakiplerinin aksine performans kaybetmesine neden olmuyor.

Ferrari, Imola'da dalgalanma esnasında kask üzerindeki baskıyı azaltmaya yardımcı olacak bir değişiklik yaptı.

Ferrari mühendisleri dalgalanma sorununu aşmaya çalışsa da henüz bunu başaramadı. Bunun üzerinde Sainz'ın aracında en azından dalgalanma sorununun pilot üzerindeki olumsuz etkisini azaltacak düzenleme yaptı.

Bu kapsamda kokpitteki kafalık bölümüne dalgalanma esnasında pilotun kafasını yaslayabileceği minik bir çıkıntı eklendi. Bu destek sayesinde kaskın, dolayısıyla pilotun boynunun daha az baskıya maruz kalması amaçlandı.

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