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Formula 1 Avustralya GP

Ferrari, Sainz'ın "adanmışlığına" hayran kaldı

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, Carlos Sainz'ın bu yıl ortaya koyduğu performanstan övgüyle bahsetti.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
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Podyum: Yarışın galibi Carlos Sainz, Ferrari

Podyum: Yarışın galibi Carlos Sainz, Ferrari

Ferrari

Carlos Sainz,  bu yıl şimdiye kadar sergilediği performansla kendisine hayran bırakmış durumda.

Avustralya'da tam anlamıyla iyileşmemiş olmasına rağmen aldığı zafer, Ferari'nin övgüleriyle karşılandı.

Konu hakkında konuşan Vasseur şöyle dedi: "Carlos'la beraber sezonun son yarışına  kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya karar verdik."

"Şu anda harika bir iş çıkarıyor. Sainz Bahreyn'de takımı motive etti, ardından Cidde'de hepimiz için zor bir hafta sonu olsa da çabuk iyileşti."

"İki hafta önce hastanedeydi. Sanırım Cuma günü bile yarışacağından yüzde 100 emin değildi ama birkaç tur içinde hızlandı."

"Bu inanılmaz bir şey. O gün kimse yarışı kazanmasını beklemiyordu."

Carlos Sainz, Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Vasseur, pilotlarının çalışmalarından memnun.

"Carlos ve Charles sezon başından beri birbirlerini zorluyorlar ve bu da tüm ekibi motive ediyor."

"Pistte, örneğin pozisyon değiştirmelerini istediğimizde çok hızlı bir şekilde etkileşime giriyorlar."

"Melbourne'de ilk turdan son tura kadar her şey mükemmeldi."

"Tüm ekibi kutlamak istiyorum çünkü bu duble geçen yıl başlayan ve hem yarış pistinde hem de fabrikada devam eden mükemmel çalışma için harika bir ödüldü."

"Tabii ki Carlos'tan ekstra bahsetmek gerekiyor çünkü iki hafta önce bir ameliyat geçirdi. Ancak bu kendisine hiçbir sorun yaratmamış görünüyor çünkü bu sansasyonel hafta sonunda maksimum konsantrasyonunu korumayı başardı."

"Charles da kendinden emin bir performans sergiledi, ideal olmayan sıralama turlarından sonra yarışta lastiklerle ilgili sorunlar yaşadı, ancak aracın hızı sayesinde geri dönmeyi başardı."

"Yarışın ilk ve son bölümünü mükemmel şekilde geçirdi. Ayrı en hızlı turu da kaydetti ve bu da lastik kullanımı anlamında kaydettiğimiz ilerlemeyi doğruluyor."

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