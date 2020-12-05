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Formula 1 / Son dakika

Ferrari: “Sainz’in Abu Dhabi testine katılmasına izin vermek ‘sağduyulu’ olur”

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Ferrari: “Sainz’in Abu Dhabi testine katılmasına izin vermek ‘sağduyulu’ olur”
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Ferrari Formula 1 sportif direktörü Laurent Mekies FIA2nın Abu Dhabi’deki genç sürücü testini herkese açmasının ‘sağduyulu’ olacağını söyledi.

Maranello merkezli takım gelecek sene kendileriyle yarışacak Carlos Sainz’i, simülatör sürücüleri Antonio Fuoco’nun sürmesini planladıkları araca koymakta kararlı.

Bir günlük test ilk başta en fazla 2 defa Grand Prix’ye katılmış sürücülere açık olacaktı fakat Renault’nun lobicilik faaliyetleri sonrasında FIA 2020’de yarışmayan sürücülerin de katılmasına izin verdi. Böylelikle Enstone merkezli takım için Alonso, Red Bull için Sebastien Buemi ve Alfa Romeo içinse Robert Kubica’nın sürmesine izin çıktı.

Ferrari ilk başta bu karara karşı çıktı fakat sonrasında takım yaklaşımını değiştirerek kararı kabul etti ve testin herkese açılması için baskıda bulunmaya başladı. Böylelikle McLaren’la sözleşmesi biten Sainz’in Maranello merkezli takımla testi yürütmesi sağlanmış olacak.

Ferrari halihazırda 3 akademi öğrencisinin teste katılacağına da işaret etti – 2 fabrika takımı araçlarından birinde Robert Shwartzman, Haas’ta Mick Schumacher ve Alfa’da Callum Ilott olmak üzere.

Mekies: “Bu zor olacak. Bence öncelikle genç sürücüler için planlanan bir gün olduğuna saygı duyduk.”

“Genç sürücülerimize çok fazla enerji, zaman ve çok daha fazlasını yatırıyoruz.”

“Genç sürücü testine 3 ya da 4 genç sürücümüz olacak, Ferrari’yle Robert, Haas’la Mick ve Alfa’yla Callum ve bizce testin önceliği de bu olmalı, bizim de önceliğimiz bu yönde.”

“Şimdi benim yorumlamayacağım bir şekilde bazı etkenlerin birleşimiyle bazı sürücülere istisna tanınmasına karar verildi, Fernando da dahil olmak üzere, o zaman regülasyonları biraz daha açmak mantıklı olur, böylelikle gelecek seneki sürücülerini testte sürdürmek isteyenler bunu yapabilir.”

“Bence daha sağduyulu bir yaklaşım olur. Bence sadece bir genç sürücü testi olmalı ama bazı sebepler sonrasında böyle olmayacağı bir pozisyona girdiysek, 2-3 ya da 4 istisnayla, o zaman bence daha pratik ve sağduyulu bir yaklaşımımız olmalı.”

“Ve bu durumda tabii ki Carlos’u testte sürdürecek bir pozisyonda bulunmaktan çok memnun oluruz.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz Jr. , Fernando Alonso
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Memet Kağan Bilgili

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