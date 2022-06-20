Ferrari, Sainz'ı son saniyede pite almış

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Yarışın başında kontrolü elinde bulunduran Red Bull pilotu Max Verstappen, erken pit stopunun ardından 2. pit stopunu yarışın bitmesine 27 tur kala yaptı ve o süreçte liderliği Sainz'a bıraktı.

Verstappen, pitten çıktıktan sonra 6 tur içerisinde farkı 8 saniyenin altına düşürdü ve yarışın son bölümünde Sainz'ı yakalayacak gibi duruyordu. Ancak o dakikalarda AlphaTauri'den Yuki Tsunoda pitten çıkarken kaza yaptı.

İlk başta o bölümde sarı bayraklar sallanırken bir süre durumda değişiklik olmadı ve ardından güvenlik aracı çağrısı yapıldı. Tam o esnada Sainz, pit yoluna yaklaşmıştı. Binotto, son saniyede karar vererek Sainz'ı yeni sert lastikler için pite çağırdıklarını açığa çıkardı.

Güvenlik aracı çağrısı birkaç saniye sonra yapılsaydı, Sainz muhtemelen pite girme şansını kaybedecekti ve hem Verstappen'in hem de 3. sıradaki yeni lastiklere sahip Lewis Hamilton'ın baskısı altına girecekti.

Binotto, pilotunun ve takımının tepkileriyle gurur duyduğunu ancak yarış yönetiminin kazanın ardından çok daha hızlı karar vermesi gerektiğini söyledi.

Binotto, "Güvenlik aracına çok geç karar verildi. O esnada Carlos yarışın lideriydi ve güvenlik aracı, o son viraj öncesindeki ana düzlüğün sonundayken piste sokuldu."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, in the pits Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Takım çok iyi bir şekilde tepki verdi ve pilotun kendisi de iyi bir şekilde pite yöneldi. Tepki vermek için bir saniyemiz vardı ve bir saniye içerisinde o tepkiyi verdik."

"O iyi tepki olmasaydı, Carlos için çok zor ve kötü bir durumda kalacaktık. Yine tekrarlamam gerek ki, yarış yönetiminin daha net kararları olmalı. Karar vermeleri çok uzun sürdü." dedi.

O esnada Sainz'ın sert lastikleri en iyi dönemini geride bırakmıştı ancak pist üstü pozisyonu açısından avantajlıydı ve güvenlik aracı girmeseydi, yarışı o şekilde tamamlayacaktı.

Buna rağmen Binotto, Hamilton'ın da hızlı olduğunu ve stratejide onu da hesaba kattıklarını söyledi.

Güvenlik aracı olmasaydı ne yapacaklarının sorulması üzerine Binotto, "Şu anda bunu söylemek zor. Savunma yapabilmesi için tek turda 17.4, 17.3 yapması gerekiyordu çünkü arkadan gelen Max çok hızlıydı. Çok yakın olabilirdi."

"Pistte mi kalmalıyız yoksa yeni lastiklerle çok hızlı olan Lewis'e karşı savunma yapmak için pite mi gelmeliyiz bunu da düşündük. Yani durumu çok yakından izliyorduk."

"Son güvenlik aracı olmasaydı yarış nasıl biterdi, nasıl tepki verirdik bunu söylemek çok zor." dedi.