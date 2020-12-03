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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Sainz'ı Abu Dhabi F1 testinde koltuğa oturtmak istiyor

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Ferrari, Sainz'ı Abu Dhabi F1 testinde koltuğa oturtmak istiyor
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Ferrari, Abu Dhabi GP'sinin ardından yapılacak olan Formula 1 "genç sürücü" testinde Carlos Sainz ile piste çıkmak istiyor.

Renault'nun yoğun çalışmalarının ardından FIA, Fernando Alonso'nun 2020 aracının direksiyonuna geçip, sezon sonu yapılacak Abu Dhabi testinde tur atmasına izin verdi ve ayrıca Sebastien Buemi'nin Red Bull, Robert Kubica'nın ise Alfa Romeo ile sürüş yapması bekleniyor.

Sainz, McLaren'la olan sözleşmesi gereği, Abu Dhabi GP bitince serbest kalacak ve bu sayede Ferrari, FIA'dan izin alabilirse İspanyol pilot direksiyona geçebilir.

Şu noktada 2020'de yarışan pilotların hiçbirisi teste katılamayacak. Fakat Ferrari, Sainz'la çok değerli olan kilometreleri tamamlayabilmek için çalışmalar yapıyor.

Takımların testte iki araçla çalışmasına izin veriliyor ve Ferrari, önceki açıklamasında bu araçlardan bir tanesini Robert Shwartzman'ın, diğerinin ise Antonio Fuoco'nun kullanacağını doğrulamıştı.

Haas'ta Mick Schumacher ve Alfa Romeo'da ise Callum Ilott sürüş yapacak.

Eğer Ferrari, Sainz için FIA'dan izin alabilirse, Fuoco teste katılmayacak ve yerine İspanyol sürücü geçecek.

Sainz, "Ferrari için test yapmaya hazırım. Bence bu zaten bir sır değil. Özellikle FIA’nın çaylak olmayan sürücülere bu kapıyı araması veya genç sürücülerin test yapamamaması, neden FIA’nın bunu neden biraz tüm sürücülere açmasına engel olsun ki?"

"Şahsen hiçbir genç sürücüyü koltuktan çıkarmam. Sanırım Callum, Mick ve Robert Shwartzman yine de test yapabilecekler, bu yüzden bir Ferrari'ye atlarsam test yapmalarına engel olmam, yani her halükarda test yapabilecekler."

"Bence şu anda genç sürücülere en çok şans veren takımlardan biri Ferrari."

"Bu yüzden neden test yapma şansım olmamalı? Bunu anlamıyorum. Dürüst olmak gerekirse ne olacağını bilmiyorum, FIA'nın ne karar vereceğini de bilmiyorum, ama şunu söyleyebiliriz: bunu yapmak için zorlayacağız."

"Ne yapacağımızı söylemeyeceğim. Size söyleyebileceğim tek şey sözleşmem izin verdiği için Abu Dhabi testine katılma konusunda çok istekli olduğum." dedi.

McLaren teste katılmıyor ve teste katılsaydı bile, Daniel Ricciardo'nun Renault ile olan kontratı bu ayın sonunda biteceği için Avustralyalı pilot her halükarda testte yer alamayacaktı.

Ricciardo, "Benim açımdan asla katılmayacaktım. Yani ne olursa olsun 2021'de olacaktı, bu yüzden kişisel olarak kaybetmiş gibi hissetmiyorum çünkü zaten yapmayı beklediğim bir şey değil."

"Bence Fernando tabii ki de kendini korudu, çok sağlıklı ve zinde. Oldukça iyi durumda ve oldukça genç görünüyor. Yani çıplak gözle bakıldığında kesinlikle genç bir sürücü olarak geçiyor!" dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz Jr.
Takımlar Ferrari
Editör Adam Cooper

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