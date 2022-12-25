Ferrari, Sainz'a "Smooth Operator" lakabının yer aldığı bir araç hediye etti

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F1 pilotu olmanın birçok getirisi olduğu yadsınamaz; bunlardan biri, pist dışında vakit geçirirken de oldukça hızlı ve gösterişli şirket araçlarına sahip olmak.

Kısa bir süre önce, daha önce Max Verstappen'e ait olan ve kendi imzasını taşıyan Honda Civic Type-R GT açık artırma yoluyla satışa çıkarıldı.

İki sezondur Ferrari adına yarışmasına rağmen uzun süredir kullandığı Volkswagen Golf GTI'ine sadık kalan Sainz, bundan böyle takımın kendisine özel hazırlattığı bir Ferrari 812 Competizione kullanıyor olacak.

Takımın Noel kutlamalarında Sainz'a hediye ettiği araç, alışılmış Ferrari kırmızısı yerine çelik grisi ve siyah renklerle donatılmış vaziyette.

Aracın arka tarafında ise Sainz'ın lakabı bulunmakta: Smooth Operator. Böylece araç, tam anlamıyla özelleştirilmiş statüsüne kavuşmuş oluyor!