Ferrari: "Sainz ve Leclerc'ten hangisinin 'birinci pilot' olduğu pist üstünde belli olacak"

MARCA ile özel röportajında Binotto, neden Carlos Sainz'ı tercih ettiklerinden bahsetti.

"Sainz'la anlaşmamızın tek bir özel sebebi yok. Carlos öncelikle çok genç bir sürücü. Aynı zamanda genç ve deneyimli sürücülerle, uzun vadeli bir döngüye giren genç bir takımız. Bu çok önemli. Çok çalışkan, zeki ve aynı zamanda çok hızlı. Her şeyden önce Ferrari'nin ruhun ne olduğunu anlıyor."

Carlos Sainz için ilk yıl hedefinin ne olduğu sorusuna Binotto, "Charles gibi en üst seviyede mücadele ederse ve Ferrari'nin takımlar şampiyonluğuna ulaşma hedefine yardımcı olursan, bundan mutluluk duyarız." dedi.

2021'de şampiyonluk için bir aday olup olamayacağı sorusuna Binotto, "İlk yıl biraz daha karmaşık çünkü önce aracı ve takımı anlaması gerekiyor. Bu yüzden onunla tek yıllık bir kontrat imzalamadık. Ama eminim çok hızlı ve sonunda dünya şampiyonu olabilir." dedi.

Leclerc ile Vettel'in ayrılığı ve Sainz'ın gelişiyle ilgili konuşup konuşmadıkları sorusuna Binotto, "Evet, çünkü bu tarz geri bildirimlerin olması bizim için önemli. Charles bizim [geleceğe olan] yatırımımız ve takımımızın geleceğinin bir parçası. Bu yüzden evet, bunu biliyordu." yanıtını verdi.

Ferrari, "geleceği" olarak gördüğü Leclerc'in anlaşmasını 2024 sonuna kadar uzatmıştı.

Bunun hatırlatılması üzerine Binotto, "Charles'a çok fazla yatırım yaptık, uzun yıllardır, Formula 3, Formula 2 ve şimdi sürecin devam ettiği yer alan Formula 1'de aynısını yapıyoruz. Bu yıl, geçen yıla kıyasla daha güçlü olacağını ve gelecekte de daha fazlası olacağını umuyoruz. Bu yüzden sözleşmesini uzun vadeli olarak uzattık."

"Charles, Ferrari'nin gelecek için mümkün olduğunca geliştirmeye çalıştığı ve Formula 1 tarihinin en güçlü sürücüsü olabileceğine inandığı [harika] bir sürücü." dedi.

Leclerc'in, Sainz'ın gelişini nasıl gördüğü ve kendisinin (Binotto) iki güçlü sürücüyü yönetemeyeceğinden veya 2019'daki gibi pistte savaş içerisine girmelerinden korkup korkmadığı sorusuna Binotto, "Eh, kesinlikle çok hızlı bir pilot olduğunu düşünüyor ve projemizi anladığı için mutlu. İkisi arasında zor anlar olacağını sanmıyorum. Her şey yolunda gidecek ve eğer bir şey varsa, bunu yönetmek benim görevim. Ama pozitif olmalıyız. Charles güçleniyor ve zaman geçtikçe Ferrari'nin bir parçası olmanın önemini daha çok anlıyor. Brezilya'da yaşanan şey kötü bir şanstan ibaretti. Bunlar yarışlarda olabilecek şeyler." yanıtını verdi.

Mercedes ve Red Bull'a benzer şekilde birinci ve ikinci pilota sahip olup olmayacakları sorusuna Binotto, "Hayır. Öncelikle iki iyi sürücüye sahip olmak gerekiyor. Gerçekten önemli olan şey, takım ruhuna dikkat etmek ve Ferrari'nin her şeyden önce geldiğini akılda tutmak. Bence kimin birinci, kimin ikinci olduğunu belirleyen şey pist üstündeki sonuçlar olacak. Her yıl, sezona takım arkadaşıyla aynı seviyede başlayan Michael Schumacher döneminde bile durum böyleydi. Ancak üçüncü yarışta kimin birinci olduğunu görüyordunuz." şeklinde yanıt verdi.