Ferrari, Sainz ve Leclerc'in neden ceza almadıklarını açıkladı
Ferrari, Carlos Sainz ve Charles Leclerc'in İtalya Grand Prix'si sıralama turlarında çok yavaş sürdükleri yönündeki incelemeden neden ceza almaktan kurtulduklarını açıkladı.
Sadece komiserler tarafından kabul edilen "istisnai" durumlarda sürücülerin suç işlemiş sayılmaktan kurtulabilecekleri açıkça belirtilmiştir. İki güvenlik aracı çizgisi arasında izin verilen maksimum süre FIA tarafından 1 dakika 41 sn olarak belirlenmişti.
Ancak, Q1'deki tur zamanlarının analizi, hem Leclerc hem de Sainz'in son turlarından önce çok yavaş turlar attığını gösterdi. Leclerc'in tur zamanı 1 dk 50.286s olarak ölçülürken, Sainz'in çıkış turu 1 dk 58.458s olarak ölçüldü - yani her ikisi de pitlerin her iki ucundaki güvenlik aracı çizgileri arasındaki süreyi neredeyse kesinlikle ihlal etti.
FIA başlangıçta her iki sürücünün de hareketlerinin sıralama turlarından sonra soruşturulacağını belirtmişti, ancak Sainz'in pole pozisyonunu almasından kısa bir süre sonra başka bir işlem yapılmayacağı açıklandı.
FIA'dan kararının gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, Ferrari takım patronu Fred Vasseur her şeyin nasıl yolunda gittiğini açıkladı.
Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari, Takım Müdürleri Basın Toplantısında
Fotoğraf tarafından: FIA Havuzu
Sürücülere, tur zamanı deltasının altında kalma ihtiyacının, hızlı turlarla gelen rakiplerine yol vermelerini sağlama ihtiyacından öncelikli olmayacağının söylendiğini belirtti. Hem Sainz hem de Leclerc için daha hızlı araçlara yol vermek yavaşladıkları ve maksimum tur zamanını aştıkları anlamına geliyordu.
Sky'a yaşananlar hakkında konuşan Vasseur, "Kurallar böyleydi. Birine yol vermek için yavaşlarsanız aşmanıza izin verilir. Ve olan da buydu." dedi.
Ferrari'nin Monza'da tamamen hak ederek pole pozisyonunu almasıyla birlikte, Vasseur sonuçtan memnun olmak için her türlü nedenlerinin olduğunu söyledi.
Vasseur, "Bu başlı başına iyi bir başarı çünkü Cumartesi gününün hedefi pole pozisyonuydu. Bunu başardık ama sakin kalmayı da aklımızdan çıkarmamalıyız. Ve hafta sonunun en önemli kısmı Pazar günü olacak." dedi.
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