Ferrari, Sainz ve Leclerc ile kontrat görüşmelerine resmen başladı
İtalyan basınına göre Ferrari, Charles Leclerc ve Carlos Sainz ile kontrat görüşmelerine resmi olarak başladı.
Ferrari'de her iki pilotun anlaşması da 2024 yılının ardından sona erecek ve özellikle Charles Leclerc'in yeni kontrat imzalamasına kesin gözüyle bakılıyor.
Fakat Ferrari, mevcut kadronun çalışmalarından ve iki pilotun arasındaki dinamikten memnun. Bu yüzden de bu ikiliyle yola devam etmek istiyorlar.
Bu kapsamda Ferrari, iki pilotla da yıl sonunda yeni kontrat görüşmesi yapmayı planlıyordu.
İtalyan basını ve Formu1a.uno'ya göre Leclerc ve Sainz ile yeni kontrat görüşmeleri çoktan başladı.
İddiaya göre ilk görüşmeler gayet iyi geçti ve iki pilot da takımda kalacağa benziyor.
Görüşmeler bizzat Ferrari F1 takım patronu Frederic Vasseur tarafından yürütülüyor.
Yeni sözleşmelerin şartları hakkında kesin bir şey söylemek henüz mümkün değil fakat söylentiler iki yıllık anlaşmalar yapılacağı yönünde.
Bu da iki pilotun 2026 sonuna kadar Ferrari ile yarışacağı anlamına gelecek.
Ferrari konu hakkında henüz resmi bir yorumda bulunmadı ancak her fırsatta kış aylarının yeni kontrat için ideal olduğunu söylüyorlardı.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Son Haberler
Marquez'in Ducati başlangıcının "gerçek bir başarı" olduğunu gösteren faktörler
Marquez'in Ducati başlangıcının "gerçek bir başarı" olduğunu gösteren faktörler Marquez'in Ducati başlangıcının "gerçek bir başarı" olduğunu gösteren faktörler
Stephanie Carlin, F1 iş operasyonları direktörü olarak McLaren'a katılıyor
Stephanie Carlin, F1 iş operasyonları direktörü olarak McLaren'a katılıyor Stephanie Carlin, F1 iş operasyonları direktörü olarak McLaren'a katılıyor
AlphaTauri, 2024 F1 aracında viraj hızı becerisinin yan etkilerini çözecek
AlphaTauri, 2024 F1 aracında viraj hızı becerisinin yan etkilerini çözecek AlphaTauri, 2024 F1 aracında viraj hızı becerisinin yan etkilerini çözecek
Williams: "Şampiyona yedinciliği 9 milyon dolardan daha anlamlı"
Williams: "Şampiyona yedinciliği 9 milyon dolardan daha anlamlı" Williams: "Şampiyona yedinciliği 9 milyon dolardan daha anlamlı"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar