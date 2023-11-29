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Ferrari, Sainz ve Leclerc ile kontrat görüşmelerine resmen başladı

İtalyan basınına göre Ferrari, Charles Leclerc ve Carlos Sainz ile kontrat görüşmelerine resmi olarak başladı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Carlos Sainz, Scuderia Ferrari with Charles Leclerc, Scuderia Ferrari watching a magic show

Ferrari'de her iki pilotun anlaşması da 2024 yılının ardından sona erecek ve özellikle Charles Leclerc'in yeni kontrat imzalamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fakat Ferrari, mevcut kadronun çalışmalarından ve iki pilotun arasındaki dinamikten memnun. Bu yüzden de bu ikiliyle yola devam etmek istiyorlar.

Bu kapsamda Ferrari, iki pilotla da yıl sonunda yeni kontrat görüşmesi yapmayı planlıyordu.

İtalyan basını ve Formu1a.uno'ya göre Leclerc ve Sainz ile yeni kontrat görüşmeleri çoktan başladı.

İddiaya göre ilk görüşmeler gayet iyi geçti ve iki pilot da takımda kalacağa benziyor.

Görüşmeler bizzat Ferrari F1 takım patronu Frederic Vasseur tarafından yürütülüyor.

Yeni sözleşmelerin şartları hakkında kesin bir şey söylemek henüz mümkün değil fakat söylentiler iki yıllık anlaşmalar yapılacağı yönünde.

Bu da iki pilotun 2026 sonuna kadar Ferrari ile yarışacağı anlamına gelecek.

Ferrari konu hakkında henüz resmi bir yorumda bulunmadı ancak her fırsatta kış aylarının yeni kontrat için ideal olduğunu söylüyorlardı.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

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