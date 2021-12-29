Ferrari: "Sainz ve Leclerc, 2022 sezonunda 'eşit statüye' sahip olacak"

Bu sezonu Mercedes ve Red Bull'un ardında üçüncü sırada tamamlayan Ferrari, 2022 aracına erkenden odaklandığı için, gelecek yıl öndeki iki takımı yakalamayı ve şampiyonluk savaşına ortak olmayı hedefliyor.

F1'deki en yakın sürücü kadrolarından birisine sahip olan Ferrari, eğer şampiyonluk savaşı verirlerse, ikilinin birbirlerinden puan çalabileceğinin gayet farkında.

Ancak takım patronu Mattia Binotto, Sainz ve Leclerc'in sezona eşit statüde başlayacağını ve bir noktada eğer bir sürücüye odaklanırlarsa, bunun pist üstündeki sonuçlarla ilgili olacağını söyledi. Yani belli bir noktadan sonra kim açıkça öndeyse, takım ona odaklanacak.

Binotto şöyle dedi: "Şu anda bir numaraya ve iki numaraya ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Her halükarda böyle bir yaklaşımımız yok."

"Sık sık söylediğimiz gibi, sürücüler açısından belirleyici noktanın pist üstünde alınan sonuçlar olacağını düşünüyorum."

"Öncelik her zaman takımdır fakat şüphesiz şampiyonada önemli bir pozisyon için rekabet edebiliyorlarsa, kimin önde olduğunu gösterecek olan şey pist üstündeki sonuçlar olacak."

"Bazen en önemli şeyin sadece sürücünün yeteneği veya kapasitesi olduğunu düşünmüyorum. Bir sürücü çok şanssız olabilir ve aracı hasar alabilir, dayanıklılık sorunları veya kazalar yaşayabilir."

"Yani bu noktada böyle bir seçime ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum ve kesinlikle bir veya iki numara şeklinde bir politikamız olmayacak."

"Zamanı geldiğinde bunu pistteki pozisyonlara ve sonuçlara bağlı olarak basitçe tartışacağız."

Sainz bu yıl takımdaki ilk yılında, sıralama turlarında geride kalsa bile puan olarak Leclerc'i geride bırakmış ve bazı kesimleri şaşırtmıştı.

Charles Leclerc, Ferrari SF21, battles with Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images