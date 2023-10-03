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Ferrari, Sainz ile görüşmelere henüz başlamamış

Carlos Sainz, Ferrari ile kontrat yenileme görüşmelerine henüz başlamadığını söylüyor.

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Pole man Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, in Parc Ferme after Qualifying

Son haftalarda formunu yükselten Carlos Sainz, Ferrari ile yeni kontrat görüşmeleri öncesinde kendisini iyi bir konuma getirmiş oldu.

İspanyol pilota zaten başta Audi olmak üzere bazı takımlar ilgi gösteriyor ve bundan ötürü Ferrari'nin kendisine nasıl bir teklif yapacağı merak konusu.

Bu hafta Madrid'de düzenlenen bir sponsor etkinliğinde İspanyol basınına verdiği demeçte Sainz, kontrat görüşmelerine başlamak için iyi bir konumda olduğunu kabul etti.

Sonrasında şöyle dedi: "Eğer spor kariyerinizde iyi bir dönemdeyseniz, pazarlık yapmak her zaman daha kolaydır."

"Son birkaç yarışın Ferrari'nin bana ve benim Ferrari'ye bakış açımı değiştirdiğini düşünmüyorum."

"İkimiz de sahip olduğumuz yetenek ve potansiyeli biliyoruz. Singapur'da kazanmamış olsaydım niyetim aynı olacaktı." dedi.

Sainz, sözleşme görüşmelerinin kış dönemine ertelenmesi konusunda takım patronu Frederic Vasseur ile aynı görüşte olduğunu söyledi.

"Geleceğime o aylarda karar verilecek ya da ben kışın karar verilmesini sağlamaya çalışacağım."

"Kısa, orta ve uzun vadede önceliğimin ne olduğunu zaten biliyorsunuz. Umarım bunu kış aylarında netleştirebiliriz."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sainz, kontrat görüşmelerinin henüz başladığını da ekledi.

"Henüz oturmadık fakat bu benim kontrat yenilememek istemememle ilgili bir durum değil. Sadece sezon içinde zaman olmuyor."

"Kışın görüşmek için dört ayımız olacak, dolayısıyla sezon içerisinde dikkatimizi dağıtmak istemiyoruz. Bu bir zaman meselesi."

Bu arada Sainz, Lewis Hamilton'ın Max Verstappen ve Red Bull'un hakimiyetiyle alakalı yorumlara katılmıyor.

İspanyol pilot, "Bunu anlamıyorum. Sıranızı savıp -sıra başkasına geçince- şikayet etmenizi anlamıyorum."

"Eğer benim gibi henüz bunu yaşamamış biri söylüyorsa, o zaman belki biraz şikayet edebilir!" diyerek gülümsedi.

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