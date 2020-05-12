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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Sainz ile anlaştı, 48 saat içinde açıklanacak!

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Ferrari, Sainz ile anlaştı, 48 saat içinde açıklanacak!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 May 2020 15:29

Ferrari, Sebastian Vettel'in ayrılığı sonrası McLaren'ın İspanyol pilotu Carlos Sainz ile anlaşmaya vardı. Anlaşmanın 48 saat içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sebastian Vettel'in Ferrari'den ayrılacağını ilk öğrenen kaynaklardan olan Motorsport.com, Carlos Sainz'la anlaştığını ve ufak detayların çözülmesinin ardından resmi imzayı atacağını öğrendi.

Ferrari, resmi imza atıldıktan hemen sonra da basın açıklaması yayınlayacak.

Carlos Sainz böylelikle Daniel Ricciardo ile Ferrari koltuğu için giriştiği savaşı kazanmış oldu.

Red Bull'un genç sürücü programından yetişen Carlos Sainz, Red Bull'un Max Verstappen'i tercih etmesi ve sonrasında kendisini ana takıma almamasının ardından Renault'ya geçmişti.

Geçen yıl da McLaren'a geçti ve ilk yılında harika bir performans sergiledi.

Sainz'ın şimdi Zak Brown'un 2020 sonunda Ferrari'ye gideceği konusunda haberdar etmesi bekleniyor. Bu karar Andreas Seidl ve Zak Brown'u memnun etmeyecek.

Çünkü McLaren, Sainz'a 2021 ve 2022 yıllarını kapsayan oldukça kazançlı yeni bir sözleşme teklif etmişti. Sainz, Ferrari için bu teklifi geri çevirdi.

Devamı geliyor...

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Editör Franco Nugnes

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