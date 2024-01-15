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Ferrari, Sainz ile anlaşmazsa Albon'a yönelebilir

Carlos Sainz ve Ferrari'nin 2024 sonunda yollarını ayırması durumunda, koltuğu için potansiyel bir aday tartışılıyor.

Editör Burak Yasul
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Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Alex Albon, Williams Racing

Sainz, Ferrari ile olan mevcut sözleşmesinin son yılına giriyor ve her iki taraf da şartlar üzerinde anlaşmaya varabilirse bu sezondan sonra da devam etmeye istekli olduklarını belirtiyor.

Ortaklığın devamı için bir anlaşma yapılamazsa, Ferrari'nin bir çok pilotun sezon sonunda sözleşmelerinin biteceği göz önüne alındığında seçenek sıkıntısı çekmeyecektir. Ancak belirli bir isim Ferrari'nin radarına girmiş olabilir.

Resmi Formula 1 web sitesinin kıdemli gazetecilerinden Lawrence Barretto'nun haberine göre Albon, Ferrari tarafından çok beğeniliyor ve İspanyol pilotun Maranello ile devam etmemesi halinde Sainz'ın yerine geçecek isim olarak adı geçiyor.

Barretto, "Kaynaklar, Leclerc ile sözleşme görüşmelerinin öncelikli olduğunu ve Ferrari'nin son dönem için büyük bir kontrat verdiği sürücünün öngörülebilir bir süre için 'Şahlanan At' ile yola devam etmesini sağlamaya istekli olduğunu söylüyor."

"Bu iş bittikten sonra Ferrari'nin Sainz'ı renklerine bağlamak için hızlı hareket etmesi muhtemel."

"İspanyol pilot, istikrar sağlamak ve kendisini Ferrari'nin büyük bir sıçrama yapma şansına sahip olduğu yeni kurallar devreye girdiği (2026'da) ilk sezona kendisini taşımak için iki yıllık bir anlaşma yapmaya istekli."

"Eğer bir anlaşma yapılamazsa, Ferrari'nin Alex Albon'la birlikte değerlendirebileceği çok sayıda seçenek var. Ancak şu anki durumda Leclerc ve Sainz'i elde tutmanın öncelikli olduğu anlaşılıyor." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Alex Albon, Williams FW45

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Alex Albon, Williams FW45

Alex Albon'un sözleşmesinin 2024'te sona ereceği ve İngiliz/Taylandlı sürücünün 2025'te bir sezon daha opsiyonu olduğu anlaşılıyor.

ESPN'de yer alan bir habere göre, Albon 2024 sonunda Williams'tan ayrılmak istiyor. Adı açıklanmayan iki takımın onu sürücü kadrolarına katmak için başarısız girişimlerde bulunduğu iddia ediliyor.

Red Bull'un şampiyonluk başarısına simülatör ve test pilotu olarak katkıda bulunduğu için 2021'de bir yıl kenarda bekleyerek kariyeri yeniden canlanan Albon, F1 2024'teki pilot pazarı söz konusu olduğunda 'bulmacanın büyük bir parçası' olarak nitelendirildi.

Ancak Albon'un potansiyel olarak önde giden bir araca geri dönme ihtimali büyük ölçüde Sainz'e ve onun geleceğine bağlı. Geçtiğimiz ay bir sponsor etkinliğinde konuşan Sainz, Ferrari ve takım patronu Fred Vasseur tarafından kendisine değer verildiğini hissettiğini ve sözleşme görüşmeleri başlarken bunun kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Sainz, "Anlaşmak zorundayız ve bunu yapmak için önümüzde üç ay var."

"Dünya Şampiyonası'nın ilk yarışına kadar açıkçası sözleşmemi yenilemek istiyorum. Bunu bir yıldan daha uzun bir süre için yapmak istiyorum. Fred ve tüm Ferrari ailesi tarafından mükemmel bir şekilde değer verildiğimi hissediyorum ve bir sürücü olarak ana önceliğiniz budur." dedi.

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