Ferrari, Sainz için 2018 F1 aracıyla test planını doğruladı

Gelecek sene gridde bazı önemli pilot değişiklikleri olacak. Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek testler çaylak pilotlarla kısıtlı olacağı için, deneyimli pilotlar yeni takımlarıyla erkenden çalışma fırsatı bulamayacaklar.

Bunun dışında 2021 sezonu öncesinde sadece 3 resmi test günü olacak olması ve bu günlerin takımın pilotları arasında paylaştırılacak olması nedeniyle takım değiştiren pilotlar için durum daha zor olacak.

Takımların 2 sene önceki araçlarıyla sınırsız test yapmalarına fırsat veriliyor. Bu kapsamda Formula 1'e dönüş hazırlıklarını sürdüren Fernando Alonso, Renault'nun 2018 aracıyla birçok test gerçekleştirdi.

McLaren ile anlaşması 2020 sonunda bitecek olan Sainz, Ferrari'nin halihazırda sürüş yapabileceği 2018 aracı olması sayesinde avantajlı. Ferrari, 2021'in başında Sainz'a test yaptırmayı planlıyor.

Ancak McLaren'a geçecek Daniel Ricciardo ve Aston Martin'e geçecek Sebastian Vettel için aynı durum söz konusu olmayacak. McLaren, Renault motorlu 2018 aracıyla sürüş yapma fırsatına sahip olmayacak. Aynı şekilde Racing Point'in de halihazırda test yapılabilecek bir 2018 aracı bulunmuyor.

Binotto, "Kesinlikle 1.5 bugün çok kısa bir süre. Açıkçası Carlos'un takıma, mühendislere, araca, çalışma şeklimize ve prosedürlere hızlı bir şekilde adapte olabilmesi için bir şeyler planlıyoruz."

"Bu açıdan simülatör çalışması önemli olacak. Simülatörü sayesinde yarış takımı, mühendisleri ve teknisyenleri ile çalışabilir."

"Ocak ayı gibi eski bir araçla takıma ve prosedürlere alışabilmesi, insanları tanıması için bir şeyler organize etmeye çalışıyoruz." dedi.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, gelecek sene Mercedes güç ünitesine geçecekleri için Ricciardo'nun sürüş yapabileceği bir araçlarının olmayacağını söyledi.

Seidl, "Ne yazık ki şu anda eski aracı kullanma fırsatımız olmayacak. McLaren'daki güç ünitesi değişikliği nedeniyle buna hazır olmayacağız."

"Günün sonunda takımın kaynakları sınırlı. Bu yüzden sonuç olarak, elimizdeki kaynakları maksimum sonucu alabilmek için kullanmak istiyoruz."

"Böyle bir şeye yatırım yapmanın, diğer şeyler karşısında daha az öncelikli olduğuna karar verdik. Sonuç olarak böyle bir karar aldık." dedi.

Seidl, pist üstü çalışmaları kısıtlı olsa bile yeni pilotlarıyla yapabilecekleri çok şey olduğunu söyledi.

Seidl, "Tüm departmanlarla planlar üzerinde çalışıyorum. Teknik bölümle birlikte aynı zamanda iletişim ve pazarlama bölümleriyle Daniel'i Ocak ayından itibaren en hızlı şekilde takıma dahil edebilmek için çalışıyoruz."

"Bunu nasıl başaracağımız konusunda iyi bir planımız var. Tabii ki bu zorlu olacak çünkü sadece 3 gün test yapma fırsatına sahip olacağız."

"Ancak kurallar böyle. Bu yüzden durumun ne kadar zor olduğunu düşünerek enerjimizi harcamak istemiyorum. Bu durumu idare etmemiz gerekiyor."

"Daniel çok deneyimli bir pilot. Takım içerisinde çok deneyimli insanlar var. Bu birlikteliğe çok olumlu yaklaşıyoruz. Gelecek sene ilk yarıştan itibaren iyi durumda olacağımızdan eminim." dedi.

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