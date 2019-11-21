Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”
Ferrari, geçtiğimiz hafta sonu yaşanan kazadan sonra Charles Leclerc ile Sebastian Vettel arasındaki “saçma” mücadeleyi netleştirmeleri gerektiğini, ancak Mercedes benzeri taktiklere ilgi duymadıklarını açıkladı.
Takım emirleri konusunda gergin anların yaşandığı bir sezonda Vettel ve Leclerc, Brezilya Grand Prix’sinin son bölümünde temas yaşamış ve her ikisi de yarış dışı kalmıştı.
Takım patronu Mattia Binotto, yarış sonrası yaptığı açıklamada kazayı “saçma” olarak niteledi ancak geçtiğimiz senelerde Mercedes’in Lewis Hamilton ile Nico Rosberg için kullandığı kuralları kopyalamayacağını söyledi.
Binotto, “Toto’nun neler söylediğini bilmiyorum. Yargılamak istemiyorum. Buna ilgi de duymuyorum.”
“Ancak takımda neyin saçma olduğunu, neyin saçma olmadığını kesinlikle netleştirmemiz gerekiyor.”
“Yapılabilecek eylemlerin sınırındayız. Ancak bir kaza yaptığınızda, şüphesiz ki bir şeyler yanlıştır. Savaşmakta serbest olduğunuzda, savaşmakta serbestsinizdir ve bu sadece sürüşte alacağınız bir risk meselesidir.”
“Ancak kesinlikle burada risk almak gerekli değildi.”
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“Her zaman, daha iyi yapabileceğiniz şeyler vardır. Ancak Brezilya’daki hata, kesinlikle sürücülerin hatasıydı.”
“Bir takım olarak neyi daha iyi yapabilirdik? Kaza sonrasında anın sıcaklığıyla değil, düşündükten sonra tepki vereceğiz.”
“Kesinlikle bu konuda gelecekte daha iyi hale gelmeli ve bunun tekrar yaşanmamasını sağlamalıyız.” şeklinde konuştu.
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Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Scott Mitchell
Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”
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