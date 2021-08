Ferrari, rüzgar tünelindeki ekstra çalışmasında 0.1 saniyeden az zaman kazanmış

Mevcut F1 kuralları, maliyetleri azaltmayı amaçlıyor ve takımların rüzgar tünellerinde 40 deneme yapmasına izin veriyor. Geçtiğimiz sezonlarda ise bu sayı 65’ti.

Fakat rüzgar tünellerinde yapılan çalışmalar pist üstü sonuçlara doğrudan yansıyor ve bu yüzden, önceki sezon takımlar şampiyonasında daha geride kalan takımların bulundukları sıraya göre rüzgar tünelinde ekstra çalışma yapma hakkı oluyor.

Geçen seneki şampiyonayı ilk sırada tamamlayan Mercedes’in, rüzgar tüneli için baz alınan sayının %90’ı kadar yani 36 deneme hakkı vardı.

Öte yandan Ferrari ise 1980’den bu yana en kötü sezonunu geçirerek şampiyonayı 6. Sırada bitirmişti ve bu nedenle Maranello merkezli ekip, rüzgar tünelini %102.5 kullanma hakkına sahipti.

Bu sadece 1 ekstra deneme hakkına denk geliyordu ve Binotto’ya göre rüzgar tünelinde 1 hafta ekstra zaman harcamaları, aracı en az seviyede etkilemiş.

Binotto, "Açıkçası geçen yıl [takımlar şampiyonasını] bitirdiğimiz pozisyon nedeniyle rüzgar tünelinde biraz daha fazla zamanımız vardı."

"[Rüzgar tünelinde] sahip olduğumuz ekstra zaman, tüm sezon boyunca rüzgar tüneli seansları dediğimiz şeye karşılık geliyor. Bu yüzden, ekstra bir seansımız vardı.”

Charles Leclerc, Ferrari SF21, 2nd position, waves from his cockpit on his way to Parc Ferme

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images