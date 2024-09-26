Ferrari, rüzgar tüneli anomalisini tespit ettikten sonra zıplama sorunlarını kontrol altına aldı

Ferrari, kıdemli performans mühendisi Jock Clear'ın mevcut zemin etkisi düzenlemelerinin sunduğu zorlukların bir parçası olduğuna inandığı zıplama sorunlarının üstesinden geldiğini düşünüyor.

İspanya Grand Prix'si için yapılan bir taban güncellemesi Mayıs ayında Imola hafta sonunda tanıtılan önceki versiyonun sunduğu performansın üzerine inşa etmeyi vadediyordu ancak bunun yerine Barselona pistindeki yüksek hızlı virajlarda zıplamayı tetikledi.

Bu durum Ferrari'nin Silverstone için yeni zeminde geri adım atmasına yol açtı ve takım yaz tatili öncesinde Macaristan hafta sonu için alt gövde geometrisini revize etti.

Ferrari, Bakü'de Charles Leclerc'in pole pozisyonunu almasını sağlayan bir çıkış grafiği izledi ve Carlos Sainz'in Q3’teki kazası takımın hafta sonunu raydan çıkarmadan önce Singapur'da umut verici görünüyordu.

Takımın sorunlarını tanımlama sürecini açıklayan Clear, takımın yeni bir geliştirme yoluna geçmeden önce rüzgar tüneli ile pist arasındaki “anomalinin” araştırılması gerektiğini söyledi.

Clear, “Asla tam olarak emin olamazsınız ama bence bu, herkesin gelişiminin nasıl gelgitli olduğunu gösteren iyi bir resim.”

“Ama muhtemelen diğer takımlara da aynı soruları soruyorsunuz: ‘Yolunuzu kaybettiniz mi?’

“Ve kesinlikle İspanya'dan sonra yolumuzu kaybettiğimizi hissetmedik, ancak tünelde olanlarla pistte gördüklerimiz arasında bazı anormallikler vardı ve bunun üstesinden gelmemiz gerekiyordu.”

“Bu sadece bir süreç, bir anormallik gördüğünüzde bunun üzerine gitmeli, anlamaya çalışmalı ve sonra tekrar yola koyulmalısınız."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, leads Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“Ve bence o zamandan beri gördüğünüz şey, bunu anladığımız, yolumuza devam ettiğimiz, sadece bir sonraki anormalliğin ne olacağı konusunda gözümüzü dört açmamız gerektiği, çünkü şu anda süreç bu olduğu için bir tane daha olacak.”

“Yani bazen güncelleme işe yarıyor, bazen bu güncellemeler işe yaramıyor değil. Geliştirme süreci tam olarak her hafta yeni bir şeyi test ediyor olmanızdır.

“Sürecimizin işlediğinden eminiz, her şeyi kontrol altına aldığımızdan eminiz. Sadece bir sonraki muz kabuğunu bekleyeceğiz.”

Clear, mevcut düzenlemelerle taban geometrisini geliştirmenin zorluklarını açıklayarak, bir aracı çeşitli dinamik koşullarda ölçmek söz konusu olduğunda rüzgar tünelinin etkinliğinin azaldığını söyledi.

Taban yüksekliğindeki farklılıkların en önemli hafifletici faktör olduğunu, çünkü yere basma kuvveti üretimindeki farklılıkların sürüş yüksekliğindeki küçük değişikliklerle büyüdüğünü söylüyor.

Clear, “Sanırım bu yer etkili araçları geri getirdiğimizden beri, bu zorluklar ortaya çıktı. Basit bir ifadeyle, araç zeminden çok uzaktaysa ve zemin, zemine yakınlığına bağlı olarak büyük miktarda yere basma kuvveti üretmiyorsa, tünel oldukça doğru olabilir.

“Ancak bir kerb’ün üzerinde neler olduğunu, zıpladığınızda neler olduğunu anladığınız anda, tünel bunu yapamaz.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Arabayı aşağı yukarı zıplatabiliyoruz. Ama tabii ki veriler karmakarışık görünüyor. Ancak veriler pistte ne kadar karışık görünürse görünsün, sürücünün onu kullanması gerekiyor.”

“Tünel ve pist arasında belirli bir düzeyde korelasyon var, %100 doğruluk elde etmeniz çok zor.”

“Her zaman bu anomalilere sahip olacaksınız ve yer etkisi ile anomaliler daha büyük çünkü zemine olan yakınlık en kısa sürede daha güçlü hale geliyor.”

“Sıfıra indiğinde, tüm yere basma kuvvetinizi kaybedersiniz ve beş milimetreye geri döndüğünde, çok fazla bastırma kuvveti elde edersiniz ve zemindeki bu gerçekten sivri alana girersiniz. Ve herkes her zaman bununla mücadele ediyor.” diye açıkladı.