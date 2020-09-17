Ferrari, Rusya’ya küçük güncellemeler getirmeyi planlıyor

İtalyan ekip, Spa-Francorchamps, Monza ve Mugello’da zorlanmış ve hayal kırıklığı yaşamıştı.

Takım, düzlüklerdeki motor gücü eksikliği yanı sıra aero verimliliği konusunda sıkıntı yaşıyor ve ayar konusundaki tavizleri de lastik aşınmasını kötü şekilde etkiliyor.

Takımın şu anki ana odağı, kış boyunca kaybettiği motor gücünü geri kazanmayı umduğu motor gelişimini de içeren 2021 geliştirmeleri olsa da bu seneki gelişimden de tamamen vazgeçmediler.

Takım patronu Mattia Binotto, Ferrari’nin gelecek yarış olan Sochi için bazı güncellemeler planladığını açıkladı, ancak bunların işleri tamamen tersine döndürmeyeceğini belirtti.

Binotto, “Küçük güncellemeler olacak, ancak bunlar büyük resmi değiştirmeyecek.”

“Şu anda yarış temposunda gerideyiz ve bir şekilde lastikleri çok çabuk aşındırıyoruz. Güncellemeler, bunları ele almayacak.”

“Bizim açımızdan, 2021 açısından projeleri gözden geçirmemiz gerek. Bunu yapmanın biraz zaman alacağını düşünüyorum.” dedi.

Ferrari’nin bu seneki gelişimi, şasi dondurma kurallarıyla zarar gördü ancak gelecek sene için hâlâ fırsatlar olduğunu düşünüyorlar.

Kurallarda, gelişim jetonlarını kilit bir araç değişikliğine harcama için bir alan var. Binotto da 2021 güç ünitesinin “tamamen yeni” olacağını söyledi.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000, in the pits Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Corriere della Sera’ya konuşan Binotto, “Bir sonraki araç, kuralların sınırları sebebiyle şu ankinin bir evrimi olacak.”

“Ancak fırsatlar var. Motor tamamen yeni olacak, birkaç aydır tezgahta çalıştırıyoruz ve buna güveniyoruz.”

“Ek olarak bu günlerde, Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından özellikle aracın arka tarafında yapılan değişiklikler konusunda oylanan önemli bir aerodinamik bir değişiklik var. Bundan faydalanma olasılığı var.” ifadelerini kullandı.

Binotto’nun bu son ifadeleri, mevcut lastiklerin 2021’de daha büyük yüke maruz kalmasını önlemek için yere basma gücünü azaltmayı amaçlayan taban kurallarıyla ilgili değişikliklerle ilgili olduğu düşünülüyor.

Yardımcı editör: Luke Smith