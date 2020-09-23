Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Yarış:
17 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
78 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Rusya'ya "küçük" güncellemeler getirecek

paylaşım
yorumlar
Ferrari, Rusya'ya "küçük" güncellemeler getirecek
Ekleyen:
, Editör

Ferrari Sportif Direktörü Lauren Mekies, bu hafta sonu yapılacak yarışta bazı küçük güncellemelere sahip olacaklarını söyledi.

Ferrari bu yıl şimdiye kadar istediği puanları toplayamadı ve iki kez podyuma çıkmasına rağmen şampiyonayı altıncı sırada götürüyor.

Takım, bu yılki aracın tasarımında hata yapıldığını zaten kabul etti ve şimdi aracı daha iyi hale getirmek amacıyla çalışmalar yapılıyor.

Ferrari Rusya ve sonraki yarışlarda bazı yeni aero parçalara sahip olacak.

Laurent Mekies, bu parçaların büyük bir fark yaratmasını beklemediklerini söyledi.

"SF1000'de, son yarışlarda gördüğümüz birkaç eksikliği önümüzdeki birkaç yarışta düzeltmek ve 2021 için de belli bir görüş kazanmak amacıyla birkaç küçük aero güncellemesi yapacağız."

"Bu küçük paketin büyük değişikliklere yol açmasını beklemiyoruz, ancak bu paket sayesinde gelecekteki gelişimler için belli bir temel yaratacağız ve bunun işlevselliğini göreceğiz."

Sebastian Vettel de ayrıca Rusya GP antrenman turlarının önemli olacağını belirtti.

"Burada geçiş yapmak oldukça zor ve bu nedenle, sıralama turlarında aracın tüm potansiyelini ortaya çıkarmak adına antrenman turlarında iyi bir iş yapmak son derece önemli olacak."

 
2020 Türkiye GP'sine adım adım

Önceki haber

2020 Türkiye GP'sine adım adım
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

F1 takımları, bir başka eski Ferrari patronundan neden korkmamalı?
Formula 1 Formula 1 / Yorum

F1 takımları, bir başka eski Ferrari patronundan neden korkmamalı?

2020 Türkiye GP'sine adım adım
GENEL GENEL / Özel Haber

2020 Türkiye GP'sine adım adım

Ferrari, Rusya'ya "küçük" güncellemeler getirecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Rusya'ya "küçük" güncellemeler getirecek

Brown, "kızgın" Stroll'un itirazını çekmesine şaşırmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brown, "kızgın" Stroll'un itirazını çekmesine şaşırmış

Button: "Hamilton yarıştığım en temiz pilottu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Button: "Hamilton yarıştığım en temiz pilottu"

Formula 1 taraftar anketi sonuçlandı, Ferrari ve Leclerc zirvede yer aldı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1 taraftar anketi sonuçlandı, Ferrari ve Leclerc zirvede yer aldı!

Suudi Arabistan, 2021 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Suudi Arabistan, 2021 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor!

Stefano Domenicali, F1'in yeni CEO'su olmaya hazırlanıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Stefano Domenicali, F1'in yeni CEO'su olmaya hazırlanıyor!

Son Haberler

Ferrari, Rusya'ya "küçük" güncellemeler getirecek
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Rusya'ya "küçük" güncellemeler getirecek

2020 Türkiye GP'sine adım adım
Genl GENEL / Özel Haber

2020 Türkiye GP'sine adım adım

Brown, "kızgın" Stroll'un itirazını çekmesine şaşırmış
F1 Formula 1 / Son dakika

Brown, "kızgın" Stroll'un itirazını çekmesine şaşırmış

F1 takımları, bir başka eski Ferrari patronundan neden korkmamalı?
F1 Formula 1 / Yorum

F1 takımları, bir başka eski Ferrari patronundan neden korkmamalı?

Çok Okunanlar

1
Formula 1

F1 takımları, bir başka eski Ferrari patronundan neden korkmamalı?

3s
2
GENEL

2020 Türkiye GP'sine adım adım

1s
3
Formula 1

Ferrari, Rusya'ya "küçük" güncellemeler getirecek

21dk
4
Formula 1

Brown, "kızgın" Stroll'un itirazını çekmesine şaşırmış

2s
5
Formula 1

Button: "Hamilton yarıştığım en temiz pilottu"

Son Haberler

Ferrari, Rusya'ya "küçük" güncellemeler getirecek
F1

Ferrari, Rusya'ya "küçük" güncellemeler getirecek

2020 Türkiye GP'sine adım adım
Genl

2020 Türkiye GP'sine adım adım

Brown, "kızgın" Stroll'un itirazını çekmesine şaşırmış
F1

Brown, "kızgın" Stroll'un itirazını çekmesine şaşırmış

F1 takımları, bir başka eski Ferrari patronundan neden korkmamalı?
F1

F1 takımları, bir başka eski Ferrari patronundan neden korkmamalı?

Suudi Arabistan, 2021 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor!
F1

Suudi Arabistan, 2021 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor!

Son Videolar

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi anlar 03:13
Formula 1

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi anlar

Speed Dating with Toto, Lewis, and Valtteri – Part 2! 03:05
Formula 1

Speed Dating with Toto, Lewis, and Valtteri – Part 2!

Robert Kubica'nın BMW Sauber ile geçirdiği en iyi zamanlar 02:47
Formula 1

Robert Kubica'nın BMW Sauber ile geçirdiği en iyi zamanlar

Olaylı yarışın Türkçe telsiz konuşmaları! | F1 2020 Toskana GP Türkçe telsiz konuşmaları 04:38
Formula 1

Olaylı yarışın Türkçe telsiz konuşmaları! | F1 2020 Toskana GP Türkçe telsiz konuşmaları

2020 Toskana GP pilot performans puanları 15:09
Formula 1

2020 Toskana GP pilot performans puanları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.