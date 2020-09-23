Ferrari, Rusya'ya "küçük" güncellemeler getirecek

Ferrari bu yıl şimdiye kadar istediği puanları toplayamadı ve iki kez podyuma çıkmasına rağmen şampiyonayı altıncı sırada götürüyor.

Takım, bu yılki aracın tasarımında hata yapıldığını zaten kabul etti ve şimdi aracı daha iyi hale getirmek amacıyla çalışmalar yapılıyor.

Ferrari Rusya ve sonraki yarışlarda bazı yeni aero parçalara sahip olacak.

Laurent Mekies, bu parçaların büyük bir fark yaratmasını beklemediklerini söyledi.

"SF1000'de, son yarışlarda gördüğümüz birkaç eksikliği önümüzdeki birkaç yarışta düzeltmek ve 2021 için de belli bir görüş kazanmak amacıyla birkaç küçük aero güncellemesi yapacağız."

"Bu küçük paketin büyük değişikliklere yol açmasını beklemiyoruz, ancak bu paket sayesinde gelecekteki gelişimler için belli bir temel yaratacağız ve bunun işlevselliğini göreceğiz."

Sebastian Vettel de ayrıca Rusya GP antrenman turlarının önemli olacağını belirtti.

"Burada geçiş yapmak oldukça zor ve bu nedenle, sıralama turlarında aracın tüm potansiyelini ortaya çıkarmak adına antrenman turlarında iyi bir iş yapmak son derece önemli olacak."