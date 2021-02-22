Ferrari, Richard Mille anlaşmasını doğruladı

Ferrari, saat partneri olarak uzun zamandır Hublot ile çalışıyordu ancak taraflar, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü 2020 sonunda yollarını ayırdılar.

İtalyan ekip, yeni yılla beraber partnerleri arasında Richard Mille'yi eklemişti ancak bunun taraftarlar tarafından fark edilmesinin ardından siteden Richard Mille ile alakalı tüm bilgiler kaldırıldı.

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Ferrari, dünyanın en iyi saat markalarından birisi olarak kabul gören Richard Mille ile anlaştığını duyurdu.

Takım Hublot ile alakalı herhangi bir bilgi paylaşmadı ancak yeni sezonla birlikte Richard Mille logoları, hem SF21 aracında hem de takım üniformalarında yer alacak.

Ferrari bugün Estrella Galicia 0,0 ile olan anlaşmasını da açıklamıştı.

Richard Mille, daha önce McLaren ve Sauber ile çalıştı. Son iki yılda ise Haas'ın sponsoruydu.