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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Resta'nın ayrılığı sonrası teknik direktöre sahip olmayacak

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Ferrari, Resta'nın ayrılığı sonrası teknik direktöre sahip olmayacak
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Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Simone Resta'nın Haas'a geçişi sonrası teknik direktör pozisyonunda herhangi bir isim olmayacağını söyledi.

Ferrari, bundan birkaç yıl önce Simone Resta'yı Alfa Romeo'dan ana takıma geri getirmişti ve Resta o zamandan beri şasi departmanının başkanlığını yapıyordu.

Resta'nın Ferrari'deki şasi mühendisliği rolünü performans bölümünün başında yer alan Enrico Cardile'nin devralacağı açıklanmıştı.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Resta'nın ayrılığı sonrası takımda "teknik direktör" pozisyonu için herhangi bir ismin görevlendirilmeyeceğini doğruladı.

Bu konuyla ilgili daha fazla detay istendiğinde şöyle dedi: "Takımda herhangi bir teknik direktör olmayacak."

"Simone Resta şirketimizden ayrılırken sahip olduğu tüm sorumluluklar, şasinin tamamından sorumlu olan Enrico Cardile'ye geçecek."

"Ferrari'de güç ünitesi veya tedarik zinciri gibi teknik bölümlerin tüm pozisyonlarını kapsayan herhangi bir teknik direktörümüz olmayacak."

"Fakat Enrico Cardile, Simone Resta'nın daha önce sahip olduğu tüm görevleri üstlenecek."

Binotto, dışarıdan personel getirmeye açık olduğunu, ancak sadece takıma değer katacaklarına inanıyorlarsa bunu yapacaklarını belirtti.

Ferrari, son yıllarda takım içerisindeki yeteneklere odaklanmış ve dışarıdan yeni bir isim getirmemeyi tercih etmişti.

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Editör Kemal Şengül

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