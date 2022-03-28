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Ferrari, Red Bull'un yere basma gücü seçimi konusunda analiz yapacak

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Charles Leclerc'in Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Max Verstappen'e geçilmesinin ardından yere basma gücü seviyesi seçimleri hakkında bazı ayrıntılı analizler yapmaları gerektiğini kabul ediyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Ferrari, Red Bull'un yere basma gücü seçimi konusunda analiz yapacak
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Geçen hafta sonu Cidde'de gerçekleştirilen sıralama turlarında iki takım arasında çok az fark olsa da, pistin farklı bölümlerinde kayda değer  farklılıklar vardı.

Ferrari, daha yüksek yere basma gücü ayarı seçmesiyle, hızlanma ve düşük/orta hızlı virajlarda daha iyiydi. Düşük yere basma gücü seçen Red Bull ise maksimum hızda ve yüksek hızlı bölümlerde güçlü göründü.

Verstappen, yarışın sonuna doğru DRS aralığına girdi ve Leclerc'i düzlüklerdeki hız avantajı sayesinde geride bıraktı.

Ferrari patronu Mattia Binotto, cuma antrenmanlarında sonra takımının ve Red Bull'un yere basma gücü konusunda farklı yönlere gittiğini belirtti.

Red Bull cuma günü daha yüksek yere basma gücüyle sürüş yapsa da, cumartesi günü daha küçük bir arka kanatla sürüklenmeyi azaltmayı seçti. Ferrari ise lastik aşınmasını daha iyi yönetmelerine yardımcı olacağı için yere basma gücünü artırmaya odaklandı.

Fakat Suudi Arabistan'daki yarışın büyük bölümünde kullanılan sert lastikler, çok büyük bir performans düşüşü yaşamadı ve bu da Ferrari'nin yaptığı seçimle elde etmesi gereken avantajı minimuma indirmiş oldu.

Binotto şunları söyledi: "Max, Cuma günü biraz daha yüksek yere basma gücü seviyesindeydi ve sonrasında bunu düşürdüler"

"Biz, kendimiz için daha yüksek yere basma gücü ayarı seçtik çünkü bunun lastik aşınması için önemli olduğuna inandık. Fakat yarışta lastik aşınması çok azdı."

"Bence onların yaptığı seçim, bir şekilde bizim açımızdan bazı analizleri hak ediyor. Fakat genel olarak bu, her zaman bir uzlaşma gerektiriyor."

"Yarışın sonucunu ayrıntılar ve doğru noktalar belirliyor."

Red Bull takım patronu Christian Horner ise takımının ve Ferrari'nin, ilk iki yarışta farklı yaklaşımlar tercih ettiğini ve Avustralya'daki bir sonraki yarış için en iyi çözüm üzerinde çalışacaklarını belirtti.

"Bu ilk iki yarış gerçekten ilginçti. Buraya daha düşük yere basma gücü seçimiyle geldik ve bugün işe yaradı."

"Melbourne farklı bir mücadele olacak. Orası epey değişti, artık daha hızlı bir bir pist oldu. Eminim büyüleyici olacak."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

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