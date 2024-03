Ferrari, Red Bull'un üç önemli ismine kancayı takmış

Ferrari'nin, Red Bull'un tasarım gurusu Adrian Newey ile anlaşmak istediği uzun zamandır bilinmesine rağmen Ferrari'nin üç kez bu yönde girişimde bulunduğu ve son olarak hedeflerini Wache'ye çevirdikleri söyleniyor.

Geçen yıl Red Bull takım patronu Christian Horner, Wache'nin kendisine Ferrari'yi Red Bull'a tercih etmeyeceğini açıkça belirttiğini açıklamıştı.

Horner, "Personelin Ferrari'ye geçmesi konusunda, kesinlikle üst düzey ya da orta düzeyde, planlanmış bir şey yok. Ferrari ile bağlantılı olarak adı geçen kişiler geçen hafta beni görmeye geldiler ve bu söylentilerin bazılarına inanmadıklarını belirttiler." demişti.

Ancak geçtiğimiz şubat ayında Ferrari'nin Lewis Hamilton ile anlaşmasının ardından Wache'nin Maranello'ya gitmeyi "ciddi olarak düşündüğü" yönünde yeni söylentiler ortaya atıldı.

Ancak Gazzetta dello Sport'a göre Ferrari'nin anlaşmak istediği kişi sadece Wache değil, takımındaki "üç" iyi konumdaki personel.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, the Red Bull team celebrate after the race

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images