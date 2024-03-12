Ferrari, Red Bull'un üç önemli ismine kancayı takmış

Ferrari'nin, Red Bull'un tasarım gurusu Adrian Newey ile anlaşmak istediği uzun zamandır bilinmesine rağmen Ferrari'nin üç kez bu yönde girişimde bulunduğu ve son olarak hedeflerini Wache'ye çevirdikleri söyleniyor.

Geçen yıl Red Bull takım patronu Christian Horner, Wache'nin kendisine Ferrari'yi Red Bull'a tercih etmeyeceğini açıkça belirttiğini açıklamıştı.

Horner, "Personelin Ferrari'ye geçmesi konusunda, kesinlikle üst düzey ya da orta düzeyde, planlanmış bir şey yok. Ferrari ile bağlantılı olarak adı geçen kişiler geçen hafta beni görmeye geldiler ve bu söylentilerin bazılarına inanmadıklarını belirttiler." demişti.

Ancak geçtiğimiz şubat ayında Ferrari'nin Lewis Hamilton ile anlaşmasının ardından Wache'nin Maranello'ya gitmeyi "ciddi olarak düşündüğü" yönünde yeni söylentiler ortaya atıldı.

Ancak Gazzetta dello Sport'a göre Ferrari'nin anlaşmak istediği kişi sadece Wache değil, takımındaki "üç" iyi konumdaki personel.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, the Red Bull team celebrate after the race Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

İtalyan yayın organı Gazzetta dello Sport, 'giderek artan ısrarlı ve tutarlı söylentilere' atıfta bulunarak Ferrari'nin "Dünya Şampiyonu takımın teknik ofisinin bazı üyeleriyle temaslarını yoğunlaştırdığını" açıkladı.

Bu iddiayı Adrian Newey'nin sağ kolu olan teknik direktör Pierre Wachè ile yakın çalışan teknisyenlerden oluşan grubu hedefe koyduğu şeklinde nitelendiren gazete, Ferrari'nin teknik emir komuta zincirinde mühendislik ve tek koltuklu araç için planlanan gelişmelerin ayrıntılı tanımlanması gibi önemli bir pozisyonda bulunan en az üç isimle ilgilendiğini söylüyor.

Pierre Wachè, aerodinamik şefi Enrico Balbo ile bu isimlerin başında geliyor. Balbo, Fred Vasseur'ün yönetiminin bir numaralı hedefi ve önem verdiği konu olan teknik takviye üzerinde yavaş ve sessiz çalışma yaparak geçen yılki Azerbaycan GP'si ilk kez temasa geçildiği söyleniyor.

Ancak belki daha az ilgi odağı olan ama daha az önemli olmayan başka isimler de ek hedefler arasında yer alıyor. Bunlardan biri Red Bull'un pist içi aerodinamik geliştirme şefi David Morgan. İngiliz mühendis Morgan, Williams'ta beş yıl geçirdikten sonra geçtiği Milton Keynes merkezli takıma geçti ve görevini altı yıldan fazla bir süredir sürdürüyor. Morgan, Konfigürasyon seçimlerinin yanı sıra pist ve simülatör arasındaki aerodinamik korelasyon verilerinin yürütülmesi ve yorumlanmasından sorumlu.

Öte yandan Ben Waterhouse da listede yer alıyor. Waterhouse, tüm araç dinamiklerini denetleyen performans sorumlusu rolünü üstleniyor. RB20'nin dinamik ve aerodinamik denge arasında mükemmel bir uyum sağlamasına olanak tanıyan süspansiyonun iç konfigürasyonlarının yanı sıra ayarlamaları ve çalışmasını da mükemmel bir şekilde bildiğini söyleyebiliriz.

Vasseur'un hedefindeki son isim, bir başka İtalyan, dokuz yıldır Red Bull'da aerodinamik geliştirme ekip lideri olan Alessandro Germani, Maranello'ya transfer için favoriler arasında yer alıyor olabilir. Aerodinami departmanında çeşitli kademelerinde rol almış ve bu pozisyona yükselmiş olan isim, CFD (hesaplamalı aerodinamik) simülasyonlarında derin bir uzman.

Red Bull'un RB20 için evrimsel planları söz konusu olduğunda gelecek sezon Red Bull ile aradaki farkı kapatma potansiyeline sahip herhangi bir takıma yardımcı olacak bu zengin bilgi birikimine sahip olan kişileri hedefliyorlar.

Gazzetta dello Sport, "Bu nedenle, 2025 için tek koltuklu araçlarının geliştirilmesine yönelik yaklaşımlarını bilmek, başta Ferrari olmak üzere takipçileri arasındaki farkı büyük ölçüde azaltmak için bir başka silah olabilir" diye ekliyor.

Wache'nin altındaki basamakta yer alan isimler de sözleşme imzalarsa takım değiştirirken yaşanan zorunlu bekleme sürecini kısalacaktır.